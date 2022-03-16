網路上找不到好工作？過來人抖「驚人內幕」：福利差百倍
有求職經驗的人都知道，在尋找新公司的過程中，總會考量薪資、福利、工作環境等要素，對此就有即將畢業的大學生感嘆，「每天都在滑求職App，滑了那麼久發現福利好的工作真的不多」，對此有過來人回文透露，好工作不會透過網路徵才，這種公司福利更是給好給滿，眾人看完紛紛感到羨慕。
原PO在Dcard發文提到，自己目前在傳產公司上班，公司如果缺人，並不會用網路徵才，而是叫員工介紹親友來上班，制度和福利方面，「早9晚5有中餐、加班實報實銷、加班還有晚餐，如果住公司宿舍，包水電跟早晚餐還有wifi，一個月收2000元」。
此外，原PO近一步透露，「公司徵人的第一個條件，你要有推薦人，而且那個推薦人要在公司工作超過5年，雖然不敢說我們公司福利最好，但我來4年，胖了20公斤，只能說公司把我養太好了，老闆都把員工當豬公在養」。
貼文一出，網友紛紛留言「還有缺人嗎」、「福利好的傳產真的很少看到，真的是內行的」、「很多好工作都是需要推薦人的」、「光是推薦人這個門檻就刷掉一堆人了」、「真的好的工作網路徵才真的很難看到」、「真的好缺都要靠人脈」。
此外，也有人提出詢問「全部都任用內推的人，長久下來對公司真的是好事嗎？」對此網友們則回覆「內推不錯，因為要對公司負責」、「內推有壓力，通常會推薦品質有保障的親友」、「哪怕推到一個不優的人，他進來後還是會看在是自己親有份上，多少幫忙做點事」。（編輯：張志浩）