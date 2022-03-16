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2022上半年「4星座」好運爆棚！這位貴人一堆　事業旺翻

▲塔羅牌艾菲爾老師表示，上半年「4星座」願望必定會實現，其中這位貴人一堆，事業運超旺。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，上半年「4星座」願望必定會實現，其中這位貴人一堆，事業運超旺。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 10:57:32

你有沒有什麼心願呢？是希望感情圓滿還是事業成功？塔羅牌艾菲爾老師就表示，上半年「4星座」願望必定會實現，趕快揪家人朋友一起來看看吧！老師也提醒，請參考自己的太陽、上升星座。記得恭喜上榜的朋友，和他們一起往目標邁進！

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▲塔羅牌艾菲爾老師表示，上半年「4星座」願望必定會實現，其中這位貴人一堆，事業運超旺。（示意圖／取自 pixabay ）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，上半年「4星座」願望必定會實現，其中這位貴人一堆，事業運超旺。（示意圖／取自 pixabay ）
第四名、獅子座

實現甜蜜領證心願

目前愛情「金星」正照看著你的夫妻、伴侶宮，面對感情總是不積極的你，在上半年可要好好把握這段時間出現在身邊的桃花們，其中一朵極有可能是你的命中註定，對方百般呵護、將你捧在手心上疼惜，讓你巴不得加快腳步跟對方登記結婚，好大大方方的沉溺在兩人世界。身邊有伴的你，上半年你會萌生想要定下來的念頭，和另外一半拜見雙方的父母，能夠順利的把彼此給定下來。可以期待一下六月新娘，結婚登記去。

第三名、白羊座

實現桃花大開心願

浪漫的愛情守護星「金星」在上半年會進入你的命宮，你的桃花運勢會大幅度翻漲，連情商也跟著開竅，各種戀愛戰略簡直是手到擒來，重點是與你過招的人也非常享受，兩人都沉浸在推拉的曖昧中。這個時候的你不妨下點重本，換個更加增添魅力的髮型，表現出你身形優勢的服飾，不管是走在哪裡你都是最吸人眼球的，就連愛神都會特別眷顧你，將屬於你的好緣份帶你身邊，記得多留意身邊的異性，可能正在向你發出愛慕的訊號。

第二名、射手座

實現事業起飛心願

去年底隨著大吉星「木星」進入你的事業宮，你就像是開外掛一般，氣勢全開，一直延續到2022上半年。若對你對自己的未來人生、事業有規劃或是打算轉換跑道者，現在就是你的最佳時刻，你無論做什麼都能順心如意，想跳槽者剛好貴人出現幫你牽線，求職時理想的公司職位也是一眼相中你。此時要記得謹守自己的本分，保持謙虛忍讓，得到成功的同時也要更加努力，如此一來上半年絕對是你心想事成的絕佳時機。

第一名、雙魚座

實現事事順利心願

目前大吉星「木星」正在你的命宮，讓你上半年運勢滿點、氣勢如虹！吉星木星進入命宮為你帶來極強的助力跟能量，使你慢慢的在各方面展露頭角，不僅可以忠於自我，在追求夢想的道路中也會更加順暢。尤其是你開始重視自己的想法跟意願，自己的人生該如何走、要怎樣發展都由你決定。這一種勝券在握的好運，將在上半年一路伴隨著你。相信你一定可以美夢成真、心想事成。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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