2022上半年「4星座」好運爆棚！這位貴人一堆　事業旺翻

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實現甜蜜領證心願
目前愛情「金星」正照看著你的夫妻、伴侶宮，面對感情總是不積極的你，在上半年可要好好把握這段時間出現在身邊的桃花們，其中一朵極有可能是你的命中註定，對方百般呵護、將你捧在手心上疼惜，讓你巴不得加快腳步跟對方登記結婚，好大大方方的沉溺在兩人世界。身邊有伴的你，上半年你會萌生想要定下來的念頭，和另外一半拜見雙方的父母，能夠順利的把彼此給定下來。可以期待一下六月新娘，結婚登記去。
第三名、白羊座
實現桃花大開心願
浪漫的愛情守護星「金星」在上半年會進入你的命宮，你的桃花運勢會大幅度翻漲，連情商也跟著開竅，各種戀愛戰略簡直是手到擒來，重點是與你過招的人也非常享受，兩人都沉浸在推拉的曖昧中。這個時候的你不妨下點重本，換個更加增添魅力的髮型，表現出你身形優勢的服飾，不管是走在哪裡你都是最吸人眼球的，就連愛神都會特別眷顧你，將屬於你的好緣份帶你身邊，記得多留意身邊的異性，可能正在向你發出愛慕的訊號。
第二名、射手座
實現事業起飛心願
去年底隨著大吉星「木星」進入你的事業宮，你就像是開外掛一般，氣勢全開，一直延續到2022上半年。若對你對自己的未來人生、事業有規劃或是打算轉換跑道者，現在就是你的最佳時刻，你無論做什麼都能順心如意，想跳槽者剛好貴人出現幫你牽線，求職時理想的公司職位也是一眼相中你。此時要記得謹守自己的本分，保持謙虛忍讓，得到成功的同時也要更加努力，如此一來上半年絕對是你心想事成的絕佳時機。
第一名、雙魚座
實現事事順利心願
目前大吉星「木星」正在你的命宮，讓你上半年運勢滿點、氣勢如虹！吉星木星進入命宮為你帶來極強的助力跟能量，使你慢慢的在各方面展露頭角，不僅可以忠於自我，在追求夢想的道路中也會更加順暢。尤其是你開始重視自己的想法跟意願，自己的人生該如何走、要怎樣發展都由你決定。這一種勝券在握的好運，將在上半年一路伴隨著你。相信你一定可以美夢成真、心想事成。（編輯：郭佩蓉）
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