COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

面試神回「這題」人資竟狂跳針！過來人笑了：屎缺機率高

▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 11:36:35

面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了要克服內心的緊張感，還得應付面試官所問的問題，實屬不易；不過，就有一名網友透露自己日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在社群平台《Dcard》上以「上週五面試被問到的問題」為題發文，表示對方問她「妳如果已經得到很想要的工作了，那是會婉拒之後的面試，還是會等面試完全部後再慢慢做選擇」？

而原PO的回答則是「我個人是一個約定好就會赴約的人，所以不論怎樣都會去完所有的面試」，且原PO在每個面試過程中，都有表明自己目前都還有其他的面試，以及最快到職日就是目前約定的面試之中，要最後一個面試結束之後才能到職的日期。

原PO接著說，雖然她沒有講出來，但是她認為「到底是為什麼會覺得這些面試一定會有當天就錄取的？部分公司需要跑流程也要有3到7天的才知道結果的，而且是會有公司有閒情逸致等妳再那邊慢慢面試完所有公司後再等妳來的嗎？以及就算這階段的面試全部都面試完了，說不定我還是沒有從中有覺得適合的工作啊」，結果人資竟然狂跳針，一直說「所以妳是會選後者嗎」，也讓原PO感到很無奈，「呃... 所以我的回答是還不夠清楚嗎」？

▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／擷取自pexels）
▲原PO日前面試回答一道題目後，人資卻不斷跳針，讓她很不解，貼文一出，也有過來人直呼「屎缺機率高」。（示意圖／擷取自pexels）
貼文一出，掀起熱議，「但對公司來說，就結果而言，你的回答就是後者啊，他可能是想跟你確認結論吧」、「面試官可能只是想看你的反應，如果因為這題就沒錄取你也是很怪啦」、「其實面試有很多問題都是很無意義的，明明也知道對方想聽什麼，但要真回答他們心中答案但最後卻做不到，後續也是蠻麻煩的 還是照實回答就行」、「對方就是極簡解答，其實就是想知道你有沒有可能跳票啦～」。

其中，也有過來人表示，「我都笑著說，我會願意面試的都是想要的工作，當然要從裡面選待遇好的呀，一來可以暗示我還有其他選擇，二來可以表明我很在乎待遇，所以真的想要我來要拿出誠意。話說最後跳針問那句聽起來很缺人呢，感覺屎缺機率很高」、「哪裡錢多條件好就去，哪怕人跑掉？就想辦法提高啊，在那邊試探什麼東西，面試這樣問我一定不會去」。（編輯：郭佩蓉）

面試官稱讚「學經歷優秀」卻不錄取碩士女！殘酷關鍵曝光

面試新工作「人資會聯絡前公司」？過來人抖真相：很正常

台灣科技業面試有「暗黑潛規則」？男喊竹科一堆　網全愣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
82.45%17.55%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀