面試神回「這題」人資竟狂跳針！過來人笑了：屎缺機率高

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而原PO的回答則是「我個人是一個約定好就會赴約的人，所以不論怎樣都會去完所有的面試」，且原PO在每個面試過程中，都有表明自己目前都還有其他的面試，以及最快到職日就是目前約定的面試之中，要最後一個面試結束之後才能到職的日期。
原PO接著說，雖然她沒有講出來，但是她認為「到底是為什麼會覺得這些面試一定會有當天就錄取的？部分公司需要跑流程也要有3到7天的才知道結果的，而且是會有公司有閒情逸致等妳再那邊慢慢面試完所有公司後再等妳來的嗎？以及就算這階段的面試全部都面試完了，說不定我還是沒有從中有覺得適合的工作啊」，結果人資竟然狂跳針，一直說「所以妳是會選後者嗎」，也讓原PO感到很無奈，「呃... 所以我的回答是還不夠清楚嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「但對公司來說，就結果而言，你的回答就是後者啊，他可能是想跟你確認結論吧」、「面試官可能只是想看你的反應，如果因為這題就沒錄取你也是很怪啦」、「其實面試有很多問題都是很無意義的，明明也知道對方想聽什麼，但要真回答他們心中答案但最後卻做不到，後續也是蠻麻煩的 還是照實回答就行」、「對方就是極簡解答，其實就是想知道你有沒有可能跳票啦～」。
其中，也有過來人表示，「我都笑著說，我會願意面試的都是想要的工作，當然要從裡面選待遇好的呀，一來可以暗示我還有其他選擇，二來可以表明我很在乎待遇，所以真的想要我來要拿出誠意。話說最後跳針問那句聽起來很缺人呢，感覺屎缺機率很高」、「哪裡錢多條件好就去，哪怕人跑掉？就想辦法提高啊，在那邊試探什麼東西，面試這樣問我一定不會去」。（編輯：郭佩蓉）