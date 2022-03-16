莉婭懷孕謝和弦不離了？AV導演曝6大結局：大家別太入戲
台灣藝人謝和弦，日前才和妻子莉婭宣布離婚，更在記者會上說明一切。怎料，今（16）日一早，謝和弦宣布要當爸爸了，再度引發外界熱議。對此，譽有「網紅推手」的AV導演圤智雨也大膽推測兩人未來的走向，並呼籲大家醒醒。
圤智雨臉書發文表示，看到新聞報導謝和弦要當爸爸，結果留言一堆都是「孩子是無辜的」，讓他忍不住呼籲，所有看戲吃瓜的網友們「你們太入戲了吧！醒醒呀」，並推測出未來6大走向「還沒出示證明前，都有可能？」
分別是「離婚都可以因了解，再次再一起」、「還沒生出前都有可能因爲意外而失去」、「我不適合當爸爸，我很渣，想繼續約妹」、「我想幫孩子找新媽媽，新媽媽胸部要大」、「你肚子裡面的孩子會是我的嗎？」「我們要合體當男女優了yes」。
雖然是亂掰的劇情走向，但圤智雨仍狠酸「你們不覺得都有機會，發生嗎？ 兩條不算什麼！拿出來也不算什麼！重點是，你想要看的是哪部戲的劇情」。
大家紛紛留言「媒體曾玩弄他，換他玩弄媒體而已」、「根本就沒有去辦手續，還離婚，炒新聞而已」、「你老爹，就是我，你老媽，幾萬個」、「炒新聞蹭流量的方式越來越見怪不怪，可能口味要再重一點」。至於謝和弦、莉婭有了孩子後，還會不會離婚？雙方均未給予正面回應。（編輯：詹鎰睿）