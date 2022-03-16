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搭公車遇阿嬤狂唸咒語？苦主曝「暗黑賺錢手法」：別被騙

▲有網友分享，她搭公車時遇到一位阿嬤突然在她耳邊「施法」，真相引發眾人熱議，。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友分享，她搭公車時遇到一位阿嬤突然在她耳邊「施法」，真相引發眾人熱議，。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 15:21:52

公車是許多上班族、學生通勤的必備交通工具，而每個人也都會有每天固定搭乘的路線和班次，久而久之，若在車上遇特別的人事物，腦中就會留下深刻印象，近日就有網友分享，在搭公車時遇到一位阿嬤突然在她耳邊「施法」，真相引發眾人熱議。

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原PO在Dcard發文分享，「今天在台中公車上突然被一個阿嬤搭話，拿下耳機後她劈哩啪啦講了一大串台語，但我台語不好根本沒聽懂，甚至還以為她在對我念咒施法」，原PO指出，自己只聽出後面阿嬤說「狗雜摳」還有「甲奔」，所以大概推敲出她是想要50塊去買飯吃。

當下原PO覺得，「阿嬤看起來很可憐，還有拿大包小包看起來應該是剛撿完資源回收，所以就拿出錢包，把身上剩的80塊零錢就全部給她」，並貼心的說「要拿去吃好吃的喔」：不料公車過了幾站，有一個男生上車後，阿嬤又對他說了一樣的話，但那個男生完全沒有理他，公車司機更「直接廣播」叫阿嬤不要一直跟乘客要錢，事後她則困惑的說「以為大家遇到這種情況大家都會給阿嬤錢」。

▲（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示，她給完阿嬤80元後，過沒多久，阿嬤又和另一名男子索要錢財，令她相當傻眼。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後，網友紛紛留言「不會，我會把80塊拿去喝飲料= =」、「小錢我一般都會給」、但也有人直言「我是覺得不要亂給」、「妳的出發點是善意的，80元或許真的能幫助到阿嬤」、「之前連續三天遇到同個阿伯來要車錢回家」、「很多這種的，如果想幫，建議直接去商店買食物給他」。

不過，也有一些網友透露內幕，直言這類事實都是場騙局，「某學校附近，大部分學生都知道有一個50元阿嬤，每天都在要50塊，本人實際觀測過，10分鐘就賺了200，尤其情侶男生都會100不用找」、「有一個阿伯跟我要錢，而且話都講不清楚還會一直纏著不放，後來某次看到他從一棟房子出來，騎樓停著一台BMW＝＝」、「遇過行動不方便的阿嬤跟我要100去吃飯，然後說小孩都不理她，結果我辦完事情回去，看到她還在繼續跟路人要，騙我的同情心」。（編輯：張志浩） 

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