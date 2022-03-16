20年沒換過！他曬「古董級皮夾」照片 網驚嘆：夠本了
你的皮夾通常會使用多久呢？每個人的使用習慣不同，有些人喜歡嘗鮮，有的人十分念舊，一件物品即使用到破損也捨不得更換。日本一名網友就分享自己的「古董級皮夾」，網友得知真相後忍不住驚嘆：「真的夠本了！」
原來這名日本網友在推特上表示，這個皮夾是他國中的時候，母親送給他的精品皮夾禮物，他一直小心翼翼地使用，即是現在已經長大出社會工作多年，他依舊沒有換過其他皮夾，也就是這個母親贈送的皮夾讓他一用就是20年之久！
從他分享的照片中可以看到，皮夾的外層表面不僅有許多刮痕，部分皮革面也已經斑駁，甚至在邊緣的部分也有些脫皮，而另一張皮夾側面的照片中可看見，小小的錢包裡被塞滿各式的信用卡、收據發票以及票券等物品，將皮夾撐得鼓鼓的彷彿一顆小球一樣，而推主甚至還表示，希望哪天自己過世時，可以跟皮夾一起火化下葬，可見他對這個皮夾有著很深厚的情感！
PO文一貼出後不少網友忍不住表示：「以為是壽司捲」、「用20年真的夠本了」、「也塞太滿了吧」、「如果我是媽媽看到你一直在使用這個皮夾，一定會非常開心」、「好耐用的錢包」、「不愧是精品，品質堅固又耐用」、「錢包若有知也會很高興的吧」。（編輯：陳珮瑜）