去酒吧不喝酒被笑！女吧檯抖「真實比例」反讚：蠻可愛的
現代人工作壓力大，下班和朋友到酒吧小酌一下，既愜意又放鬆。不過，有位女大生就分享，她雖然愛去酒吧，可是她從來都點「無酒精飲料」卻常常被朋友笑，結果不僅釣出許多過來人安慰，更有女店員透露，其實像原PO這樣的人不少。
網路論壇Dcard，有位女大生PO文說到，自己是很愛去酒吧的人，但是她從來只點無酒精飲料，例如無酒精的Ｍojito或是長島，「點一杯我可以喝很久」，雖然比起外面賣的飲料貴很多，但她強調「我買的是酒吧的氣氛跟一種感覺」。無奈卻常被朋友笑說是在浪費錢，「啊我就不喜歡酒精味啊，想問問有沒有人跟我有一樣嗜好，去酒吧不喝酒喝氣氛的XD，還是只有我這樣特別蠢」。
貼文曝光後，許多「無酒精愛好者」分享，「我也都點無酒精耶，一點都不蠢啊，如果只是想喝個酒吧氣氛，反而覺得沒酒精更好耶，比較不傷身」、「我也都這樣，因為我們都開車去」、「沒事啦！我都去酒吧喝奶茶」、「我也是酒吧享受氣氛的，但我都點柳橙汁」。
也有人表示，「不會啊！Mocktail也是一門學問，不是只有有酒精的才是調酒，畢竟有些人真的對酒精不行」、「我覺得還好欸，我酒精過敏的關係，只要碰到酒，就會腫到連戒指都脫不下來，很危險的那種」、「去酒吧是去享受那個Vibes的」、「我在酒吧打工過，點無酒精品項的人比例其實不低，還蠻常有女生點花茶和咖啡之類的，我自己是會覺得很可愛」。（編輯：詹鎰睿）