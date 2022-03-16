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清明節將至！專家曝「7招開運法」　除去晦氣吸收正能量

▲清明節將至！專家分享7招開運法，現在就可以提早開始準備。（示意圖／取自pixabay）
▲清明節將至！專家分享7招開運法，現在就可以提早開始準備。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 17:11:402022-03-16 17:13:05

3月已經來到月中，代表4月5日的清明節也不遠了，不少民眾開始提前準備掃墓的事宜。根據《旺好運》命理專家楊登嵙老師分享，「清明節氣」氣候溫和，處處給人清新明朗，欣欣向榮的感覺，因此才會稱為「清明」，命理專家也建議民眾，可以趁著清明節到來之前，提早將7開運法準備完成，如除舊布新、更換窗簾等，就能除去周遭晦氣迎來正能量。

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▲根據專寫生肖、星座的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，從明（25）天開始，未來一週「3生肖」吉星入命，財運將至，不僅財運旺，就連事業運也旺。（示意圖／圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲清明節7開運法，讓你除去晦氣吸收正能量。（示意圖／圖中人物與本文無關／取自pixabay）
第一招：寢具窗簾納旺氣

清明時節屬「木」的磁場，木元素為綠色，所以增加綠色擺設，自然能與外界的旺氣相呼應，可以將寢具、窗簾等換成綠色，就能將春天清明的旺氣吸納。

第二招：大門懸掛柳枝

楊柳有強大的生命力，俗話說：「有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭」，柳條生命力旺盛，觀世音菩薩手持柳枝普渡眾生，柳條自然有驅鬼避邪的作用，所以柳枝被稱為「鬼怖木」，並有「取楊柳枝著戶上，百鬼不入家」這一典故。

第三招：踏青納陽氣

天氣轉暖，植物蓬勃發展，陽氣旺盛，呈現出勃勃生機。和一幫親朋好友走進自然，融入自然，那麼你的身體肯定會得到大自然的洗禮，用自然之力的正能量除去身體的晦氣、病氣，來個新陳代謝。

第四招：放風箏除霉

放風箏象徵放走霉運，陽光灑落的陽氣，以及大地蓬勃、萬物復甦的良好氣場，能使自己開懷放鬆，讓霉運伴隨清風送走。

第五招：除舊佈新

在清明節前後，可以給家裡來的大掃除，象徵除舊佈新，順便清除堆積舊塵蟎、晦氣的物品，例如破舊鞋子，損壞不用的家電、垃圾等，這些有負面能量磁場的舊物品，丟掉後可以讓身邊正能量的空間增加。

第六招：盪鞦韆去霉運

盪鞦韆時口中念「霉運去、好運來」，可以幫自己轉好運。

第七招：祭祖保佑

已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們已經不在世上，但祂們所居住的磁場優劣，也會和我們的運勢有所關聯，當晚輩前去掃墓，等於和祖先有磁場能量的近距離交流和溝通，因為是親緣關係，祂也會在無形中幫助後代，給予好運勢、正能量。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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