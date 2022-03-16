「已婚醫搶別人女友」瘋傳！同行曝恐怖後果：醫界很小的
醫師、護理師是許多人認為最神聖的職業，也因為必須工作相處的關係，也促成許多好姻緣。不過，一名網友就控訴，他的護理師女友就和已婚的醫師發生關係，結果意外釣出同行奉勸，「身為醫生，我建議你鬧大， 醫界很小，一下就傳遍醫界了！」意外掀起熱議。
一名男網友匿名在Dcard上發文表示，他女友職業為護理師，因為工作性質必須輪班，但他再苦再累都要堅持送她上下班，怎料，卻在交往週年前幾天，送給女友新iPhone的同時，卻意外發現自己早就被戴綠帽。他透露，原來女友一直在和院內的已婚主治醫師聯絡，並傳達不堪露骨、曖昧的訊息。
無奈攤牌後，女友僅說「既然你知道了，我們分手吧！」就急忙收拾東西離開，還不忘拿走新的iPhone，這讓原PO感到十分痛苦，也非常不甘心，很想把事情鬧大，「是不是應該想辦法聯絡醫師的老婆，跟她說這件事，把這件事鬧大，我不好過你們兩個也別想在一起…真的不知道怎麼生活下去」。
貼文曝光後，立刻登上Dcard熱門，除了大多網友的留言安慰以外，更有同行的人建議，「身為醫生，我建議你鬧大，醫界很小，一下就傳遍醫界了。」意外引發熱議，「鬧大護理師互相在傳不說，同事之間都會傳，女醫師大群組也會傳」、「弄他啊，醫界超小+1，社會性死亡很簡單」、「我女朋友之前是護理師，她跟我說過醫生普遍很亂，專情的是少數」、「醫生其實有在怕」。（編輯：詹鎰睿）