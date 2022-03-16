童年最夯！肯德基「電玩上校遊戲機」曝光 網：外公也愛
過去沒有智慧型手機以及手遊，能有一台掌上型遊戲機對小孩來說已是相當潮的一件事。一名網友日前就分享一張速食店送的「肯德基爺爺」遊戲機，網友看了全直呼：「當年根本神機啊！」
這名網友在《PTT-Gossiping》板發文，表示小時候肯德基出了一款掌上型電玩，外表是肯德基爺爺的可愛造型，中間搭配小螢幕以及各種按鈕。原PO當時一直向媽媽吵著要買，好不容易與媽媽達成協議用考試成績交換，卻在發成績當晚買不到，讓當時小小年紀的他在車上狂哭，後來跑了兩三間才好不容易買到，可見當時非常搶手。原PO還表示：「記得裡面有飛船跟貪吃蛇，其他遊戲都忘了」，也好奇詢問大家「肯德基掌上電玩在那個時代是神機嗎？」
PO文一出，立刻吸引許多網友表示：「電玩上校！」、「這台超棒的，我外公也很愛」、「我有玩過，很潮」、「我有…以前國小帶到班上走路有風」、「我有！！超懷念的」、「這我媽當時也有買給我，超夯…現在不見了QQ」、「當年潮到出水」、「牛仔超好玩，屌打現在的手遊」。
另外也有網友補充表示：「好像是2002年過年期間推出的」、「好像有兩種不同的遊戲機，家裡以前兩台都有」、「之後有出多啦a夢回憶啊回憶啊」、「超好玩，我都玩俄羅斯方塊和賽車」、「有賽車呀！」、「我還記得音效是嘟嘟嚕嘟嚕嘟嘟噠～嘟噠～嘟噠～超魔性」。（編輯：陳珮瑜）