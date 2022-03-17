性感天菜殘酷二選一　田舞陽：會被演藝圈大哥封殺

民視綜藝節目《娛樂超skr》主持人小路與阿甘日前邀請到性感天菜田舞陽來到節目，宣傳最新發行《純粹》數位寫真，節目中一一秀出電子寫真拍攝概念，也令人意外發現他專業攝影的知識，多個拍攝場景都是他的想法。熱愛運動的他節目上背著20公斤的裝備，主持人阿甘、小路拿著背包都傻眼，也提到他緊迫盯人的健身讓人佩服。
節目玩起殘酷二選一讓田舞陽一路崩潰，提到會選胡瓜還是吳宗憲的節目，機智的他說都很喜歡，但提到以運動來說最喜歡戶外所以最喜歡《綜藝大集合》，突然反應過來，想到有陷阱的田舞陽炸裂式突喊不要讓他得罪人，這樣會被演藝圈大哥封殺，又急又怕的模樣讓大家笑歪腰。
主持人小路與阿甘又出招問田舞陽要騎腳踏車時，一台缺坐墊另一台沒有輪胎要問他會選哪一台，田舞陽秒回「沒有坐墊」讓現場瞬間安靜3秒突然大笑，直率的舞陽說主持人「日本片」看太多，因為他有在巴西騎越野腳踏車，都是不坐坐墊的，整趟山路都是崎嶇不平的大岩石，這樣大力「碰碰碰」一直撞，如果屁股在坐墊上會變成「蚵仔煎」，讓眾人笑瘋，直說他很有哏。現場被邀請示範性感吃熱狗或小黃瓜，田舞陽毫不猶豫選了小黃瓜性感示範，還大方秀出胸肌讓女性工作人員體驗，現場尖叫聲四起high翻天，田舞陽大方又直率的個性迷到眾人。（編輯：楊穎軒）