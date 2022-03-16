小鳥讓高雄2千戶停電？台電「6年後」再曝真相：持續改善
昨（15）日中午12點10分左右高雄市大社及燕巢區的鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電。台電說明，是一隻「鳥」碰觸帶電設備造成礙子破裂停電，不過卻有醫師挖出台電「6年前」對此說法提抱持懷疑，而今（16）日晚間，台電也再度回應了。
胸腔科醫師蘇一峰在臉書上分享，6年前台電粉專有篇貼文，主題是「小鳥在電線上，為什麼不會觸電」，正解則是「小鳥的兩隻腳都是站在同一條電線上，所以兩者間的電壓一樣高，無電位差就不會有電流，且無形成迴路，因此不會被電到」，但若小鳥的雙腳踩在不同條電線上，就有可能會變成「鳥仔巴」。而此次高雄因一隻鳥停電，也讓蘇一峰不禁苦笑「小鳥變笨了」。
對此，台電又在今（16）晚發出新貼文說明「小鳥站在同一條電線上(#沒有劈腿橫跨2條線)，因為沒有電位差，電流不會流過身體，所以不會被電到。但如果在電桿上方，因為有其他相關設備，因而產生電位差就會被電到，線路也會啟動保護動作而跳脫，因此影響周遭部分用戶停電」。
台電也說明，2012年因鳥獸碰觸線路設備，引起停電事件有2838件。經近年相關線路保護設置，在2021年時已降至1780件，「近年我們推動鳥獸停電防治及動物保護，持續在314萬根電桿上的電力線路，進行線路設備被覆計畫，也加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網等，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備」。（編輯：潘毅）