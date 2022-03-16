改善權宜船漁工剝削問題　學者談臺灣的實踐與課題

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遭祭出黃牌後，漁業署推出一系列改革：在法律上完成制定《遠洋漁業條例》、修正《投資經營非我國籍漁船管理條例》及《漁業法》部分條文；推動遠洋漁船全面裝設電子漁獲回報系統、設立24小時漁業監控中心（FMC）掌握我國遠洋漁船動態、落實卸魚聲明機制、指定32個國外港口、增聘漁業檢查員於國內外港口執行檢查、對非我國籍漁船執行港口國措施、增募海上觀察員提升觀察涵蓋率等措施。此外，漁業署也訂定遠洋漁業相關業者稽核策略計畫、輔導並稽核出口業者確保其採購之漁獲物不涉及IUU漁業行為、確保水產品可追朔性，同時完成與我國漁業關聯較高之22個國家之合作安排、強化我漁船確實遵守區域漁業管理組織規範等。
為保障漁工的勞動權益，包括漁業署、勞動部及外交部等各部會，也在推動各項工作，包括研議C188公約國內法化、辦理外籍漁工仲介機構評鑑、勞動訪查員增額、漁船船員海上傷病申請救援通訊資訊機制、外籍漁工訪查、真人線上口譯服務等。
儘管政府確實推動不少改善，但針對權宜船還是存在諸多課題亟待解決。楊名豪表示，針對權宜船問題，不少討論聚焦要「廢除權宜船」，但他認為，「權宜船的存在有功過兩面，目前沒有看到有國家要廢除權宜船，國際法有想要去訂定一些規範，但並沒有要完全禁止；美國人口販運問題報告也並未將禁止權宜船視為解決途」。他表示，我國船舶法並沒有採取「開放權宜船登陸制度」，不少人把權宜船看作是一項「制度」，其實權宜船更像是一種「現象」，且就算廢除現存相關管理辦法，是否能解決問題也是另一個問題。
從市場機制著手，我國已推動水產品的追溯機制、認證把關，但楊名豪指出，推動認證需要各環節廠商及主管機關的共同參與，專業性高，還有「因地制宜」的問題，我國重視的消費魚種與外國不同，外國水產不見得能適用此標章。此外，推動認證的成本高，也容易形成門檻。他指出，就算這些都做到位了，市場是否買單也是另一回事，消費者需意識到此問題的重要性，並願意選擇認證產品才是關鍵，因此在推動認證同時也應同步推動消費者的意識啟發。
此外，他也指出，權宜船及漁業問題往往為涉外事務，但台灣特殊的外交處境讓外館調查相對困難，因為調查權宜船資訊需要國際合作，駐外法務秘書、移民秘書及海巡、警察聯絡官之間的協調也會左右成效。且處理權宜船需仰賴漁業署、外交部及勞動部等各機關依自身專業相互協助，橫向溝通需要更完整的統籌協調體制。最後，他提到C188公約國內法化，目前由勞動部主責，但他認為，漁業署長期管理外籍漁工雇用，經驗與資訊較完整，且已依《遠洋漁業條例》訂定《境外雇用非我國籍船源許可及管理辦法》管理「境外僱用型」漁工，或許更適合作為權責單位。