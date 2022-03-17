公車站「裝一排按鈕」做啥？真實用途曝 眾讚：早該有了
台灣許多都市人口眾多，每天人潮流動率又高，因此常需透過大眾運輸工具來舒緩交通，其中「公車」更是不少上班族和學生，每天必備的通勤工具，不過你曾注意過公車站附近的設施嗎？近日就有網友在台中的公車站等車時，發現許多站加裝了「整排按鈕」，用途曝光後引發熱議。
原PO在Dcard發文分享，最近在等公車時發現，近期台中公車站新增了越來越多的「候車亭服務燈」，並指出，司機有在宣導，「這個用途是給有需要的人按的，而不是正常人等車按的」，好奇「有人有注意到這個新裝置嗎」？
事實上，臺中市政府交通局就曾透過粉專指出，「候車亭服務燈」是去年12月1日啟用的，目的是「有些公車族不知何時公車會到站，或是向公車招手沒看見，擔心搭不上公車？而按下這些按鈕後，候車亭內小型服務燈，會顯示無障礙圖示和選擇路線，亭外大型服務燈則顯示即將搭乘的路線號碼，讓公車司機有所準備」，此外，雖然該功能主要是針對身障者和輪椅族，但一般有需求的民眾仍可以使用」。
用途曝光後，網友也紛紛討論，「感覺蠻方便的」、「太讚了吧，不然有時候晚上攔公車還得開手電筒走到機車道揮」、「這功能早應該實施了」、「一開始看到還以為是電梯，能做到500多樓，笑死」、「從來沒看過這東西！每次揮手攔車，公車都從我眼前咻過去」。（編輯：張志浩）