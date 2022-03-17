好市多買咖啡被送「驚喜小物」CP值超高！他嗨：沒人說過
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有網友表示，他日前到好市多買咖啡，竟然被送了一個驚喜小物「蛋糕」，讓他超級開心「都沒人講過耶」。
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他最近到好市多買美式咖啡，豈料竟然被送「一塊蛋糕」，讓他又驚又喜「為什麼？似乎沒有人說過，昨天第一次買，我嚇到吃手手，我今天又去買了」。
貼文一出，掀起熱議，「真的嗎？最近開始的嗎？我怎麼都沒有拿過蛋糕？」、「喝咖啡吃甜食小心胃食道逆流」、「這早就不是秘密了」、「不是都是為了蛋糕去買咖啡的嗎？哈」、「蛋糕不單獨販售，好可惜」、「現在才知道」。
其中，也有不少人表示，在好市多買美式咖啡、拿鐵送蛋糕已經一陣子了，而送的蛋糕除了檸檬磅蛋糕，以前還曾有巧克力、奶黃口味，都大受民眾好評，「拿鐵也有送啊」、「我每次買都有，然後蛋糕很好吃」、「檸檬磅蛋糕超好吃啊」、「拿鐵跟黑咖啡都會給」、「蛋糕好吃，咖啡送人」、「記得去年是附巧克力蛋糕」、「搭配蛋糕一段時間了」、「磅蛋糕真不錯，目前吃過三種口味。檸檬，巧克力，奶黃，40元有咖啡有蛋糕，Cp值已經超高了」。
但也有網友認為，「超級甜」、「不好吃，買一次後就不買了」、「品質不一，有時候好吃有時候很難吃又乾又粉的」、「很吃當天製作人手藝，我都固定週末在同一家買」。（編輯：郭佩蓉）