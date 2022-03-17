泡麵「加這物」秒升級！隱藏吃法老饕不藏了：試過回不去
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而為了增添口感，許多人都會在食用時嘗試搭配其他食物，近日有網友也分享，她在泡麵中加入「飯糰」意外的好吃，貼文引發熱議。
原PO在Dcard以「有人也喜歡把飯糰加進泡麵裡嗎？」為題發文，提到「昨天偶然逛超商時發現，還有飯糰在架上，就順手拿了一個」，買回家後，她先將飯糰吃掉一半，並準備了碗泡麵，再把另一半飯糰丟入泡麵中。
只見餐點中，半顆飯糰的飯、海苔、配料等，通通進泡在湯中，原PO還分析，「飯糰中和了湯頭的辣度，讓湯喝起來沒有那麼嗆，最後剩下的芝麻蠻也香的」，吃完後她便發文向大家分享，並好奇詢問「也有人喜歡這樣吃嗎」？
話題一出，網友紛紛留言「之前高中省錢但想吃飽就會買」、「我都會把海苔吃掉再丟下去，而且要打散飯跟麵」、「鮪魚飯糰配辛拉麵讚」、「就是泡飯，好吃」、「泡麵加飯真的是極品」、「我只有炒飯泡麵拌一起，妳的吃飯太棒了！我下一餐也要」。
不過，也有人持不同意見，直言「有點驚到，竟然有人會這樣吃」、「我沒辦法接受」、「不行耶，怎麼可以讓海苔濕成這樣」、「我這樣吃完胃痛到不行，直接抱著馬桶吐爆，再也不敢了」、「這樣吃是邪教吧」。（編輯：張志浩）