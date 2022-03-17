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鄉民超有才！仿指揮中心「停電確診圖」：可以領9萬嗎？

▲網友仿照指揮中心圖表，做出「停電確定案例」。（圖／取自《PTT》）
▲網友仿照指揮中心圖表，做出「停電確定案例」。（圖／取自《PTT》）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 11:02:05

自303全台大停電發生後，各縣市停電狀況頻傳，15日高雄又發生了跳電，台電則說明事故原因為「小鳥誤觸」；而經濟部長王美花也宣稱，台灣有許多小動物誤觸造成短路，該說法立刻引發質疑聲浪，更有鄉民仿指揮中心的格式，製作出「今日停電確定案例」，狠酸台電的神製圖讓網友超佩服。

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原PO在《PTT》回覆貼文「以後停電會不會出現粗暴製圖？」，並貼出自己製作的「今日停電確定案例」，搞笑的表示「手癢偷一下指揮中心的格式，這樣應該比較清楚明瞭，這才是大家習慣的圖表，請問我這樣可以領9萬嗎？」

狠酸台電的內容，搭配超有才的製圖，瞬間引發網友討論，「想到行政院工作嗎？你合格了」、「有抓到CDC的精髓，大家想知道的都不寫，專寫毫無關係的部分」、「笑死，一堆浪費才華的」、「以後會不會也來個例行記者會」、「缺電造成永遠都是0」。

▲除了停電確診圖外，網友也製出「停電理由產生器」。（圖／翻攝自《停電理由產生器》）
▲除了停電確診圖外，網友也製出「停電理由產生器」。（圖／翻攝自《停電理由產生器》）
除此之外，先前也有網友製作「停電理由產生器」，並寫下「為了讓台電不怕找不到藉口，我們先幫他們想好」，用來調侃停電理由都是掰出來的。停電理由產生器的外觀像是老虎機，只要拉下右側的拉桿，就會有三個框框隨機選擇文字，第一格為地點，第二格是停電原因，第三格則是停電影響，像是「澎湖縣，由於線路故障，造成停電影響320戶」。（編輯：鍾怡婷）

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