今起「5星座」愛情事業都旺！這位受賞識　有望升官加薪

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金火進入到摩羯座的財帛宮位，在愛情方面，你的伴侶會更極盡所能的寵愛你，也許對方會計劃一次新鮮的旅行、為你送上你夢寐以求的驚喜禮物，掃除前陣子在彼此之間的低迷氣壓，愛火將再次點燃，可得好好把握。
事業方面，你準備已久的項目會獲得上司贊賞，升官加薪不在話下。或是自行創業會迎來金主的投資，讓你有更多的資源全心投入在你想要的創造事物之上。
第四名、天秤座
金火攜手拜訪天秤座的戀愛與玩樂宮位，工作方面，或許前陣子你正好處在工作的瓶頸之中無法突破，這段期間你的創意靈感大爆棚，腦袋中的想法不斷，企劃項目或是作品一個接著一個完成，也可能會有新工作的邀約上門，而它正好在你想轉換跑道的時候出現，千萬別讓機會跑掉喔。
感情方面，單身的你有可能迎來不少異性朋友的邀約、或是正在認真約會的對象與你確認彼此交往的心意。有伴的你，此刻你們在彼此的眼中特別的有吸引力，與另一半可以嘗試有別以往的約會地點，增添新鮮感，也許有機會就此互結連理。
第三名、獅子座
獅子座的關係宮位有金火能量的加持，工作方面，讓你和工作事業方面的人脈，有良好平穩的互動，正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到你手上，有了絕佳的工作提案與資金、資源，加上你的出眾能力，還怕錢財不上門嗎？
愛情方面，這個時候的你，舉手投足之間有著不同以往的魅力，你不需刻意尋找，在便利商店、公車、大街上都能邂逅你的命定對象，兩人一拍即合，立刻就打得火熱，羨煞旁人。
第二名、雙魚座
金火聯手進入雙魚座的心靈宮位，你會發現這段時期有一股能量在推動著你，生命中一些你曾經思索過的人生之道，在這時期有了答案。在工作方面困擾你已久的難題或是瓶頸，突然產生瞭解決方案、或是突破盲點，得以將工作推進到下一個階段，有機會遇上不同的工作邀約上門，請你選擇對你日後發展最好的，當然，同時也要考量薪水的部分，相信你會出適合你的選擇。
愛情方面，你會想和另一半暫時的脫離人群，適合找一個靜謐的地方度過兩人世界，為你們的感情充電加溫，不被外界所打擾，此時你們的眼中只有彼此，不需要轟轟烈烈的狗血戲碼，細水長流的相處模式令你們心滿意足。
第一名、水瓶座
水瓶座難得迎來金火一同光臨你的命宮，在事業方面意味著你將進入一個新的循環，揮別過去的陰霾與阻礙，金火的能量引領你的智慧，使你的創意提案得到上司領導的認可與支持，將你的腦中的想法付諸實現， 這段時期，所有的焦點都聚集在你身上，大家都等著看你發光發熱，為你帶來不少成就感，同時，實質上的薪資收入、業績獎金也是能夠摸得到的。
感情方面，金火合力之下，會將一個令你心動的對象送到你面前，或許會讓你一直平靜無波的感情生活掀起波瀾 ，這段時期，請你不要只是家中、辦公室兩點一線的往返，春天到了，多參與友人牽線的聚會與活動，也可以到你喜歡的場所走走，如果突然心血來潮想去某個地方，一定要聽從你內心的聲音，你的命定對象也許正在等著你的到來。（編輯：郭佩蓉）
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