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女生該不該服兵役？她點「8大好處」　全場跪：完全支持

▲因應俄烏戰爭，台灣吹起全民皆兵議題，不少女性也主張且願意服役。（示意圖／取自Unsplash）
▲因應俄烏戰爭，台灣吹起全民皆兵議題，不少女性也主張且願意服役。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 13:48:24

隨著俄烏戰爭局勢嚴峻，「全民皆兵」的話題更激起國內民眾關注。日前，網路紅人「館長」陳之漢更贊成，女性要當兵，國家就會更強。對此，就有女網友分享，她姊姊願意服兵役的8大觀點，意外獲得眾人狂推，全面支持。

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有位女網友16日在PTT發文表示，她問過姊姊，女生要服役的話，願不願意呢？結果姊姊反而完全支持服役，並分享她的觀點，包含「能強身健體，學一些基本防身術」、「如果是醫護役，也能學一些基本急救知識」、「能夠成為維護國家安全的一份子，她認為是每個國民應該做的事」、「想學會用槍械」。

▲烏克蘭女兵（圖／美聯社／達志影像）
▲看到烏克蘭的女生們也都投入戰場，意外讓台灣吹起女生當兵的議題。（圖／美聯社／達志影像）
其中，原PO姊姊最引人注目的幾點是，去服兵役才四個月，「就能讓男生可以不用『女生不當兵』嗆她，她覺得很值得」；認為「女生體能不一定比男生差」；對許多體能不好的女生來說，「至少可以靠這四個月鍛鍊身體當作減肥營」；最後「就算服役內容可以適當調整，不一定要跟男性一樣，但是可以當後勤輔助」

貼文曝光後，網友紛紛大讚「推！每個理由都很推！」「以新訓的操法，4個月還是會瘦的」、「我的想法跟你姐一樣」、「我也覺得應該要當，練基礎體能對生子和預防老化很有用，能保家衛國更棒」。

但也有人狠酸，「你姐想法很好，但現實太天真了」、「在簽下去志願役前我都當嘴砲」、「從她理由就能知道，誤會大了」。

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