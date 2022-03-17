鹹酥雞40元！「這配料」多到媽媽拿去炒菜 老饕一看嗨爆
鹹酥雞可堪稱是台灣國民小吃的代表，除了品項豐富，價格也實惠，許多民眾不僅拿來當消夜點心，也常常當作正餐享用，而不少店家為了吸引客人，會附加各種配料增添風味。一名網友日前分享購買的鹹酥雞，不僅一包才要價40元，老闆更是毫不手軟地給一大推配料，網友看了全都熱血起來！
這名男性網友在《Dcard美食板》發文「奇葩的鹽酥雞老闆」，表示家附近有一間鹹酥雞，是老闆在自家車庫經營的攤子，雖然老闆看起來不苟言笑，但是給客人的東西絕不手軟，不管點哪種品項，炸出來都是滿滿一大包。
原PO也補充，現在外面的雞排一片60、70元跑不掉，但是老闆的傳統雞排一片仍只要50元，鹹酥雞一份也只要40元。「而我覺得最最誇張的是，老闆的蒜頭好像不用錢一樣，一直加，一直加。我都懷疑這是老闆的某種惡趣味。買鹽酥雞送蒜頭，那個蒜頭多到要給我媽拿去炒菜。」
只見照片中除了各種炸物分量都不少以外，最讓人驚豔的就是蒜片就佔了將近半包，許多網友看了都忍不住留言表示：「蒜片不用錢一樣的給欸」、「我這個人只有一個原則，有蒜片就收藏。」、「還以為是哪一間鹹酥雞在賣馬鈴薯片」、「你是買蒜頭送鹽酥雞吧」、「身為中原學生，每次都會特地去買，老闆給的真的不手軟」、「隔著螢幕都聞到蒜味！」、「九層塔也超爆多，有時候比較晚九層塔蒜片沒了，還會多給一點炸物」、「大方的老闆一定要用新台幣來懲罰」。（編輯：陳珮瑜）