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同事幾歲叫姐才OK？網亮「這句」無敵：撩到了

▲同事幾歲叫姐才OK？網友亮安全牌狂勸：「真的別耍白目」。（示意圖／Pixabay）
▲同事幾歲叫姐才OK？網友亮安全牌狂勸：「真的別耍白目」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 15:55:17

職場上有許多問題需要與同事協調、討論，這時一個適合的稱呼就非常重要，有位25歲的男網友發文詢問，若遇見一位看起來年齡約35歲上下的女同事，究竟該不該稱呼她「姐」呢？貼文引發熱議，眾人分享自己的判斷標準，也有人認為一律不叫最省事。

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原PO於PTT上發文，表示自己是一位25歲的男生，好奇若遇到外表年約35歲的女同事，應該直呼其名諱，還是要尊稱她為「OO姐」，因為叫姐怕對方誤會自己覺得她看起來很老，不叫姐又覺得不合禮貌，於是詢問「各位女生怎麼想呢？」，並表示「我自己被叫哥不哥都沒差啦...（男生好像被叫哥都很爽？）」

▲原PO經過三次面試後被要求提供提案簡報，最後竟得知「不需要此職位」，讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
▲原PO詢問究竟該如何稱呼比自己年長的女性同事。（示意圖／PhotoAC）
眾人一致建議不要稱呼對方為姐「叫姐感覺就是裝熟，不是禮貌」、「不要叫姐，你找死阿」、「不要叫姐！有些人幾歲都會生氣」，有人則認為可逗趣應對，故意將對方叫小，討得對方的歡心也能多個話題聊天「叫妹妹，可以準備喝下午茶，如果她回『我3X了』，你就回『騙人，看起來好年輕』」

大部分人則表示可先觀察職場生態，跟隨其他人的叫法比較安全，若真的無人可觀察，可依照自己家長輩的輩分稱呼，媽媽輩喊姐、阿嬤輩喊姨「先觀察其他同事怎麼稱呼，有些人被叫姐會很敏感，主管我會直接用職稱來稱呼對方，其他人都直接叫名字」、「以前工作女生大二十歲一般職員都叫名字沒問題耶！大概超資深的才會叫姐（大家一起）尤其那個環境沒其他人在叫的時候你還是別叫」、「是自己媽媽年紀的叫姊，自己阿嬤年紀的叫姨。」。 （編輯：李惠婷） 

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