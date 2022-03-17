郭鬼鬼聘書照深溝全露太辣！被「要求下架」 氣炸討公道
辣模郭鬼鬼擁有160公分身高、34G好身材，胴體曲線玲瓏有致，有「雪乳戰神」的封號。她前（15）日才開心透露自己將到大學執教鞭，並秀出與聘書的合照，照片穿著低胸小可愛，十分火辣。不過郭鬼鬼今日卻把照片刪除，自曝收到「某某部」關切，雖然下架照片，但郭鬼鬼也不禁怒嗆「原來台灣某某部的公職人員還在封建時代？」
郭鬼鬼日前開心分享自己將前往高苑科技大學擔任業界講師，教授金融科技與創新管理相關課程，郭鬼鬼也特別與聘書合照，穿著襯衫搭配低胸小可愛傲人雙峰及深溝乍現，另一張鏡頭特寫聘書，更是讓人視線不知該看哪。
不過郭鬼鬼今日卻將聘書照下架，並發文表示「原來台灣某某部的公職人員還在封建時代，世界果然跟不上台灣，一早就要求我下架照片」。郭鬼鬼不滿喊冤，「衣著也都沒有問題，何來不尊重聘書，我只是胸部比較大一點。第一時間我還是下架了照片，擔心帶給學校麻煩，但應該聲明的還是要聲明」。
而郭鬼鬼口中的「某某部」其實就是教育部，因為郭鬼鬼隨後又到教育部長潘文忠的臉書貼文下留言表達不滿。不過高苑科技大學發表聲明，表示郭鬼鬼照片下架與教育部無關，是因為「邀約本活動之產學合作廠商之通知」，並表示歡迎郭鬼鬼再次蒞校，「分享如何經營網紅事業與自我行銷術」。（編輯：倪浩軒）