網紅「為業配說謊」被抓包！閨蜜愛莉莎莎也被騙 網傻眼
知名YouTuber愛莉莎莎與前室友Penny常常一起合拍影片，被忠實觀眾熟知，後來Penny也自創室內設計工作室「小宅實驗」，並開設頻道經營，分享改造家中的大小經驗，深受許多人喜愛。不過，近日Penny卻被抓包「為了業配而說謊」在沒有使用過產品的情況下，卻曾經直誇產品好用，其證據被翻出之後，連閨蜜好友愛莉莎莎竟然也不知情，讓網友相當傻眼。
Penny日前上傳一支新影片，內容為公司員工旅遊，其中開箱某間高級飯店時，介紹裡頭無邊際泳池，當時Penny說道「由於因為生理期，沒有辦法下水游泳，讓她感到非常可惜，雖然友人建議她使用衛生棉條，但我真的沒辦法，因為我真的沒有被捅過」原本看似簡單的描述，卻被網友眼尖抓包「為業配說謊」。
原來，兩年前Penny曾經和愛莉莎莎合拍影片介紹衛生棉條，當時強調使用經驗非常舒服，並透露「游泳我一定會用這個」、「有一種Mix的感覺」等等形容詞，結果新片卻表示自己「不能接受衛生棉條，因為我真的沒有被捅過」前後矛盾點立刻被發現。
該疑點曝光後，不少人在影片留言詢問「我記得兩年前Penny不是使用過衛生棉條？還是我記錯」，結果Penny回應表示「其實那次我後來臨陣脫逃，沒有真的讓棉條大大進去」；該回覆讓不少網友傻眼表示「為了業配欺騙觀眾我覺得很不可取」、「沒用過就沒用過.....幹嘛硬要用騙的」、「以後要介紹什麼都會覺得在說謊」、「真的感受不太好」。
而Penny也在IG上發出道歉聲明表示「我原本覺得應該沒問題，也打算嘗試用用看，但拍攝當下，我臨時最後還是不敢塞改用護墊，只好私訊有用過衛生棉條的朋友問感想，再加以轉述，愛莉莎莎並不知情，我會好好反省，也會用更大的誠信，對我的觀眾負責」。（編輯：張嘉哲）