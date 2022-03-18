星巴克「神級新規則」賺超大！女結帳省一堆錢 店員認了
台灣咖啡市場廣大，其連鎖咖啡競爭非常激烈，其中最廣為人知的星巴克雖然穩坐前幾名聲量，但其餐點相對其他間高價，仍有人覺得CP值不夠高。不過，近日就有網友分享自己去星巴克買東西時，卻意外發現有全新規則，結帳時直接就打7折，讓她非常興奮，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天晚上久違地去了一下星巴克買小點心吃，結帳的時候想說怎麼比較便宜，發現原來它過了晚上7點之後竟然也有珍食7折耶！查了一下發現好像是今年開始實施的，還是其實大家早就知道了？整個感覺賺到了！」
貼文一出，網友紛紛回應「現在也有這種政策喔！」、「高鐵站的星巴克珍食七折的品項蠻多的，都買一杯咖啡坐到七點以後再點食物」、「第一次知道欸！好棒喔」、「七折可以省超多錢欸」、「好棒喔！下次七點後去晃一下」、「蠻合理的啊，都是統一集團的」；另外，也有店員分享「早該開始了！以前在星巴克打工閉店都丟掉超多食物的」、「要晚上7點過後，當天要報廢的糕點品項才有7折優惠呦」、「不是全品項都有喔！只有當天要報廢的」。
事實上，星巴克這項「珍食計畫」的確是從今年1月1日開始實施，各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品、及現烤專案類食品將於當日晚間七點後以七折販售，其目的在於要減少食品浪費，減低碳排放量，愛吃星巴克甜點的民眾，下次晚上七點過後經過，不妨停下腳步，說不定能撿到便宜又爽吃唷！（編輯：張嘉哲）