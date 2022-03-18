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全台停電會打9折！男收帳單愣：折1元超爛　真相尷尬了

▲本月初全台爆發大停電，讓不少民眾感到非常錯愕，甚至有地區一停就是6小時以上。（圖／翻攝自我是萬華人）
▲本月初全台爆發大停電，讓不少民眾感到非常錯愕，甚至有地區一停就是6小時以上。（圖／翻攝自我是萬華人）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 08:45:38

本月初全台爆發大停電，讓不少正在上班及上課的民眾感到非常錯愕，甚至有些地區一停就是6小時以上，讓人無法接受，而經濟部長王美花事後也表示，補償方案會比照萬隆變電所專案補償方式，工業用戶與家庭用戶會給予95折，停電超過6小時則打9折。結果，近日就有網友分享自己收到帳單，結果只有一元折價，讓他超傻眼，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「聽說上次停電6小時以上會打9折，結果我看電費只扣了1.1元，是我認真了嗎？還是我誤會什麼啊？」只見貼出的帳單，計費內容列出流動電費1220.7元、停電扣減金額-1.1元、應繳總金額為1220元，才折價一元讓人無法接受。

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▲網友分享自己收到電費帳單，結果停電折扣只有1.1元，讓他超傻眼。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「台電最大誠意，你就收下吧」、「其實如果按照一個月來除，然後每天電費除以24小時，乘上6小時停電，9折差不多是1元沒錯.....」、「你也太期待可以折多少了吧」、「本來聽聽就好，家用戶電費本來就不高啊」、「傷害不大，侮辱性極強就是這個道理」。

不過，也有網友突破盲點「先生....停電是這個月，你這個是二月的吧」、「這是二月份的帳單，跟三月停電無關＝＝」、「停電是三月啊....二月的這個是施工停電吧」、「現在才3月，3月的電費帳單根本還沒來」；事實上，根據台電官網計價資訊不論是每月繳費的用戶（繳費期限31日）或者是隔月繳費的住戶（繳費期限61日），按照原PO的繳費期限往回推來看，怎麼樣都不會是3月的電費帳單，顯然是原PO誤會本月停電的折扣，會直接出現在上期帳單，因而產生誤會。（編輯：張嘉哲）

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