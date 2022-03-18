爭鮮「甜點秘密」曝光！店員驚：以為大家早知道 網讚爆
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，其中最早進駐台灣的爭鮮，面臨後來的壽司郎、藏壽司，憑藉最平價迴轉壽司的特色，仍舊在迴轉壽司界佔有一席之地。而近日，知名YouTuber見習網美小吳一行人前往爭鮮用餐，回味元老迴轉壽司的滋味，沒想到影片釣出店員揭露「爭鮮甜點的秘密」，引發討論。
見習網美小吳日前上傳新片，表示面臨壽司郎以及藏壽司等迴轉壽司品牌進駐，爭鮮依舊是屹立不搖，算是早期老字號的迴轉壽司，而且它也是價格中最便宜的，今天就來吃吃看到底新不新鮮，好不好吃。接著一行人就到爭鮮用餐，品嚐了許多經典壽司，例如爭鮮招牌鮭魚，成員聖元更直言「我來爭鮮都要吃個8~10盤鮭魚才會過癮」。
而用餐尾聲，進入甜點階段，成員們有人拿了奶酪、有人拿了布蕾，結果沒吃過的小吳一吃也相當驚艷，直呼「甜度適中，真的很好吃」，而成員YoYo則在一旁說道「我個人啦，覺得奶酪是爭鮮最好吃的東西」旁邊幾位成員也紛紛點頭如搗蒜。
影片曝光後，就有不少網友紛紛回應「爭鮮奶酪真的超級強」、「奶酪超猛的，每次去吃都要點」、「爭鮮就是被壽司耽誤的甜點店吧」、「黑糖奶酪真的是絕無僅有的好吃」、「爭鮮奶酪好吃已經不是秘密了，每次去吃都要點」；而也有員工直接出面提到「爭鮮的奶酪其實是市面上某牌的....加上他們的黑糖、草莓醬喔XD」、「員工路過，爭鮮奶酪市面上買得到，只有醬是他們自己的唷」、「大家這麼愛吃爭鮮奶酪以為大家知道，奶酪是某大牌的喔，市面上買得到，醬的話就是爭鮮自己的」。（編輯：張嘉哲）