逛好市多撿到代購清單！「絕美字跡」萬人羨炸：跪求認識
為了讓自己在購物時更有效率，許多人出門前都會列出「待買清單」，尤其是到大型量販店時，一不小心就很容易在商場中迷失方向，而近日，有民眾在逛好市多時，意外撿到一張清單，出於好意，他拍照上網分享，不過清單上絕美的「字跡」卻成為網友的焦點。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，某天他在逛好市多時，意外在推車中發現一張會員的「待買清單」，值得注意的是，該清單的字跡相當工整、優美，且除了寫出要買的品項外，旁邊還備註「預付3000，不夠跟我說，有找錢不必給」等字樣。
好心的原PO再撿到清單後，當下立馬拍下照片，並在事後發文寫道「這位會員，你的單子掉在推車上，不知道你有沒有拍照存檔，我先幫你存了，需要的話就拿去用吧」，不過也許是因為字跡太過美麗，原PO還強調「下次如果你沒空，我可以幫這位代買，這種委託人我可以的」。
貼文一出，目前吸引上萬人按讚，網友紛紛留言「這字我可以，求認識」、「這字只能讚嘆啊，好想看本人」、「那個麵、那個雞、要寫這麼美～真的不簡單」、「這是書法老師嗎」、「這是印刷的吧」、「重點是有找錢不必給⋯（誤），字怎麼如此美啊」、「這種寫情書一定成功」。
留言區湧入大量網友後，原PO也表示已經找到失主，並指出是「紙條是女生寫的，一名大嫂請小叔代購」。（編輯：張志浩）