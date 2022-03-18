COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

勝博殿NO.1不是豬排？「低調神品」內行才知：吃過回不去

▲原PO分享自己去吃勝博殿的心得，貼文一出，就有老饕透露勝博殿的低調神品「炸牡蠣」，大讚「超級好吃」。（圖／翻攝自新宿勝博殿日式豬排 Saboten Taiwan臉書粉專）
▲原PO分享自己去吃勝博殿的心得，貼文一出，就有老饕透露勝博殿的低調神品「炸牡蠣」，大讚「超級好吃」。（圖／翻攝自新宿勝博殿日式豬排 Saboten Taiwan臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 10:32:26

金黃酥脆、鮮嫩多汁的炸豬排是許多大小朋友的最愛，而一般平價豬排店通常都會附上白飯、高麗菜、味噌湯讓民眾一同享用；對此，也有網友分享自己去吃勝博殿的心得，貼文一出，就有老饕透露勝博殿的低調神品「炸牡蠣」，大讚「超級好吃」、「根本被豬排耽誤的炸牡蠣店」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在社群平台《Dcard》上以「勝博殿真的豪豪吃」為題發文，分享他吃勝博殿的心得，像是第一「手工豬排漢堡肉套餐」內的「漢堡豬排」不僅外表酥脆，肉質細嫩、厚實且口感扎實；「炸蝦」除了大隻又新鮮，麵衣還很薄脆，吃起來非常鮮甜；而「雞排」雖然厚度較薄，但麵衣薄脆，肉質依舊很嫩。

第二「腰內豬排套餐」，「豬排」肉質軟嫩、麵衣薄脆、調味適中，不會過鹹或過淡，表現符合水準；「茶碗蒸」醬油及香菇的香氣十足，吃到底還有魚板及小塊雞肉；「豆腐味噌湯」，每次都至少喝三碗，「湯品好像過段時間就會更換口味，加79元可以升級套餐（飲品+甜點），真的超級划算！一定要升級」，他也透露自己最愛的甜點是「日式抹茶」，苦味不重，抹茶香十足，「沒有試過的朋友，可以試試」。

原PO還分享自己最愛的醬料搭配，「柚香醬、胡麻醬（高麗菜絲使用），最愛的是胡麻醬，本身是胡麻醬控，豬排醬及芝麻磨碎可搭配豬排食用，個人吃法都是把芝麻灑在飯上，增添香氣～有朋友跟我一樣吃法的嗎」？

▲原PO分享自己去吃勝博殿的心得。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享自己去吃勝博殿的心得。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「我也喜歡直接把芝麻灑在飯上」、「好吃到爆皮超酥」、「我男朋友是勝博殿狂粉哈哈，之前瘋狂的時候一週會吃個兩三次⋯怕爆（但真的蠻好吃的啦）」、「豬排好吃」、「海老排超好吃，而且米飯是Q的！by前員工」、「超愛這家豬排飯」、「我也超愛！之前每個月至少吃一次！漢堡肉超多汁！而且吃過很多家的豬排，還是覺得勝博殿炸得最剛好，外酥內軟，炸功一級棒」、「很久才吃一次，會記得那個味道」。

其中，有許多老饕分享勝博殿的低調神品「炸牡蠣」，大讚「超級美味」，「被豬排耽誤的蚵仔店」、「炸牡蠣也好好吃」、「最喜歡牡蠣，新餐南蠻雞排也好吃～吃過勝博殿豬排真的不會想去吃外面炸物了，By前員工」、「秋冬限定的炸牡蠣真的好吃到會跪著吃完，每年都一定會去吃」。

不過也有人認為，「肉變薄了不好吃了」、「是真的好吃但是不便宜無法每天吃」、「他的豬排真的縮水到我要哭出來，端上來的時候差點問服務生你是認真的嗎？」、「只吃過一次，沒記錯應該是點腰內肉，超級薄又小」、「好貴，沒錢吃 」。（編輯：郭佩蓉）

台灣冷凍水餃霸主是？老饕推爆「3牌」沒對手：狂回購

路上一堆男生髮型都「兩邊推高」剃光？真實原因眾人認了

台南古早味美食「餡料炸出」！老饕見價格全暴動：求地址

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80%20%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀