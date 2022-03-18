勝博殿NO.1不是豬排？「低調神品」內行才知：吃過回不去

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第二「腰內豬排套餐」，「豬排」肉質軟嫩、麵衣薄脆、調味適中，不會過鹹或過淡，表現符合水準；「茶碗蒸」醬油及香菇的香氣十足，吃到底還有魚板及小塊雞肉；「豆腐味噌湯」，每次都至少喝三碗，「湯品好像過段時間就會更換口味，加79元可以升級套餐（飲品+甜點），真的超級划算！一定要升級」，他也透露自己最愛的甜點是「日式抹茶」，苦味不重，抹茶香十足，「沒有試過的朋友，可以試試」。
原PO還分享自己最愛的醬料搭配，「柚香醬、胡麻醬（高麗菜絲使用），最愛的是胡麻醬，本身是胡麻醬控，豬排醬及芝麻磨碎可搭配豬排食用，個人吃法都是把芝麻灑在飯上，增添香氣～有朋友跟我一樣吃法的嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「我也喜歡直接把芝麻灑在飯上」、「好吃到爆皮超酥」、「我男朋友是勝博殿狂粉哈哈，之前瘋狂的時候一週會吃個兩三次⋯怕爆（但真的蠻好吃的啦）」、「豬排好吃」、「海老排超好吃，而且米飯是Q的！by前員工」、「超愛這家豬排飯」、「我也超愛！之前每個月至少吃一次！漢堡肉超多汁！而且吃過很多家的豬排，還是覺得勝博殿炸得最剛好，外酥內軟，炸功一級棒」、「很久才吃一次，會記得那個味道」。
其中，有許多老饕分享勝博殿的低調神品「炸牡蠣」，大讚「超級美味」，「被豬排耽誤的蚵仔店」、「炸牡蠣也好好吃」、「最喜歡牡蠣，新餐南蠻雞排也好吃～吃過勝博殿豬排真的不會想去吃外面炸物了，By前員工」、「秋冬限定的炸牡蠣真的好吃到會跪著吃完，每年都一定會去吃」。
不過也有人認為，「肉變薄了不好吃了」、「是真的好吃但是不便宜無法每天吃」、「他的豬排真的縮水到我要哭出來，端上來的時候差點問服務生你是認真的嗎？」、「只吃過一次，沒記錯應該是點腰內肉，超級薄又小」、「好貴，沒錢吃 」。（編輯：郭佩蓉）