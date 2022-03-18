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馬國女大生遭「擄殺性侵」　兇嫌梁育誌一審判死刑

▲長榮大學馬來西亞籍女大生，2020年遭梁姓兇嫌擄走性侵殺害，橋頭地方法院一審今天上午宣判梁嫌判處死刑，全案仍可上訴。（圖／NowNews資料照片）
▲長榮大學馬來西亞籍女大生，2020年遭梁姓兇嫌擄走性侵殺害，橋頭地方法院一審今天上午宣判梁嫌判處死刑，全案仍可上訴。（圖／NowNews資料照片）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-18 11:26:57

長榮大學馬來西亞籍女大生2020年遭梁姓男子擄走性侵殺害，橋頭地方法院今天上午10時依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪宣判梁嫌死刑。全案仍可上訴。

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▲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月28日晚間遭凶嫌梁育誌開車擄走以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。(左圖，翻攝自《Dcard》／右圖，翻攝自《凡槿（廣告小妹）》臉書）
▲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月28日晚間遭凶嫌梁育誌開車擄走以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。(左圖，翻攝自《Dcard》／右圖，翻攝自《凡槿（廣告小妹）》臉書）
馬來西亞籍鍾女大生命案發生於2020年10月28日晚間，凶嫌梁育誌開車擄走單獨離校的鍾女，以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

女大學生家人事後跨海來台，希望台灣法律重懲凶嫌。同年12月橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，依據醫院鑑定、與犯後態度，認已無教化可能，具體求處死刑。

橋頭地院庭長楊智守上午說明判決理由，首先，該案是預謀犯罪，被告前一次強制性侵女學生未遂後，並未感到警惕，反而回到原地潛伏觀察，且準備已經打好結的麻繩圈和望遠鏡等物，顯見非臨時起意。

第二，犯案手段殘忍，楊智守說，梁嫌尾隨A女後，先以繩圈套在A女脖子往後拖行，之後對其強制性侵，導致A女受有心臟氣體栓篩，身體多處大面積瘀傷、腫傷，皮下出血，在A女已呈現沒有抵抗力，也沒有自救力的狀況下，梁嫌還是決定把套在A女脖子上的繩圈勒緊，讓她窒息死亡。

第三，犯後未見悔意，楊智守指出，在警方發覺梁嫌涉犯殺人嫌疑重大後，他還一度謊稱不知道A女下落，更帶同警方到錯誤地點，找不到A女屍體，歷經一年多的審判，都沒有承認過他具有殺人故意，對於性侵殺人重大細節都一再避重就輕、狡辯。

第四，再犯機率高，楊智守也指出，被告經過鑑定結果屬於再犯最高危險等級，預估15年後再犯性侵案或其他犯罪暴力類型，機率高達50%以上，且被告態度防衛，不輕易向他人吐露其內心真實想法，也沒辦法期待他能夠面對自己行為所造成的錯誤，也無從期待透過家人支持及輔導教育讓他能避免再犯。

楊智守表示，被告利用長期蹲點在犯案路段，觀察潛伏尋找落單夜歸女子，犯下強制性侵殺人重罪，嚴重破壞治安，更嚴重破壞我國的國際形象，原審判決基於這5點理由判處被告死刑。

另外，楊智守也說，梁嫌在犯下A女案1個月前，強制性交B女未遂，該案判處2年10個月，A女案判死是法官認為他「升級犯罪行為」。

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