馬國女大生遭「擄殺性侵」　兇嫌梁育誌一審判死刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
女大學生家人事後跨海來台，希望台灣法律重懲凶嫌。同年12月橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，依據醫院鑑定、與犯後態度，認已無教化可能，具體求處死刑。
橋頭地院庭長楊智守上午說明判決理由，首先，該案是預謀犯罪，被告前一次強制性侵女學生未遂後，並未感到警惕，反而回到原地潛伏觀察，且準備已經打好結的麻繩圈和望遠鏡等物，顯見非臨時起意。
第二，犯案手段殘忍，楊智守說，梁嫌尾隨A女後，先以繩圈套在A女脖子往後拖行，之後對其強制性侵，導致A女受有心臟氣體栓篩，身體多處大面積瘀傷、腫傷，皮下出血，在A女已呈現沒有抵抗力，也沒有自救力的狀況下，梁嫌還是決定把套在A女脖子上的繩圈勒緊，讓她窒息死亡。
第三，犯後未見悔意，楊智守指出，在警方發覺梁嫌涉犯殺人嫌疑重大後，他還一度謊稱不知道A女下落，更帶同警方到錯誤地點，找不到A女屍體，歷經一年多的審判，都沒有承認過他具有殺人故意，對於性侵殺人重大細節都一再避重就輕、狡辯。
第四，再犯機率高，楊智守也指出，被告經過鑑定結果屬於再犯最高危險等級，預估15年後再犯性侵案或其他犯罪暴力類型，機率高達50%以上，且被告態度防衛，不輕易向他人吐露其內心真實想法，也沒辦法期待他能夠面對自己行為所造成的錯誤，也無從期待透過家人支持及輔導教育讓他能避免再犯。
楊智守表示，被告利用長期蹲點在犯案路段，觀察潛伏尋找落單夜歸女子，犯下強制性侵殺人重罪，嚴重破壞治安，更嚴重破壞我國的國際形象，原審判決基於這5點理由判處被告死刑。
另外，楊智守也說，梁嫌在犯下A女案1個月前，強制性交B女未遂，該案判處2年10個月，A女案判死是法官認為他「升級犯罪行為」。