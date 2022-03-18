318國際早餐日由來？爽喝超商18元純奶茶、加買咖啡半價

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麥當勞最早是在2012年底，陸續在馬來西亞、印尼等亞洲國家測試「McDonald's Breakfast Day」。2013年3月18日首度串聯亞洲、中東及非洲地區，逾30個國家、超過5000家餐廳舉辦「國際早餐日」，在當日清晨每間門市各送出1000份滿福堡，全球合計免費送出500萬份滿福堡，其中台灣麥當勞也提供34萬份響應活動。
台灣麥當勞表示，這項活動在2014年、2015年都有舉辦，希望透過「國際早餐日」，鼓勵消費者重視吃早餐的重要性。在全球麥當勞串聯之下，成功打響一個另類的國際節日。不過麥當勞近幾年早已停辦國際早餐日送漢堡的活動，反而成為其他連鎖速食店、早餐業者、超商通路的促銷名目。
為何麥當勞近年不再舉辦「國際早餐日」，台灣麥當勞回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，門市持續推出多元且「不限一日」的活動，像是2022虎年開春優惠中，就有單點豬肉滿福堡加蛋，多5元可喝38元冷熱飲的好康，吸引民眾享受早餐時光。
除了318國際早餐日，接下來就是321國際森林日，以及出門在外凡事小心的4月1日愚人節，還有4月2日國際兒童圖書日、4月7日世界衛生日，以及4月14日黑色情人節，業者們肯定不會放過這些節日行銷，消費者又能撿一波好康。