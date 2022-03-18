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318國際早餐日由來？爽喝超商18元純奶茶、加買咖啡半價

▲今天是「318國際早餐日」，超商業者紛紛祭出早餐、咖啡優惠，吸引全民一起吃早餐。（圖／記者黃韻文攝）
▲今天是「318國際早餐日」，超商業者紛紛祭出早餐、咖啡優惠，吸引全民一起吃早餐。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-18 11:13:342022-03-18 11:46:53

今（18）日是「國際早餐日」，4大超商搶推早餐優惠，7-11買指定咖啡奶茶第2杯18元、OK超商只要消費就能半價買現煮咖啡、萊爾富則是買美式送麵包，成功引發民眾高度關注，也讓人好奇「318國際早餐日」的由來。其實除了國際早餐日、國際咖啡日，甚至還有國際討厭香菜日，近期特殊節日還有哪些，《NOWnews今日新聞》報你知。

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常見兒童節、清明節、勞動節等國定假日之外，還有各式由國際組織、公益團體或網路發起的特殊節日，甚至連品牌也熱衷於造節行銷，最經典代表就是淘寶打造的「雙11購物節」。而「國際早餐日」的由來，也正是由連鎖速食品牌麥當勞所創造，至今已邁入第10年。

▲「國際早餐日」是由速食巨擘麥當勞所發起，台灣麥當勞在2013年送出34萬份滿福堡，2014年更加碼至免費發送40萬份，成功打造商業節日。（圖／業者提供）
▲「國際早餐日」是由速食巨擘麥當勞所發起，台灣麥當勞在2013年送出34萬份滿福堡，2014年更加碼至免費發送40萬份，成功打造商業節日。（圖／業者提供）
麥當勞最早是在2012年底，陸續在馬來西亞、印尼等亞洲國家測試「McDonald's Breakfast Day」。2013年3月18日首度串聯亞洲、中東及非洲地區，逾30個國家、超過5000家餐廳舉辦「國際早餐日」，在當日清晨每間門市各送出1000份滿福堡，全球合計免費送出500萬份滿福堡，其中台灣麥當勞也提供34萬份響應活動。

台灣麥當勞表示，這項活動在2014年、2015年都有舉辦，希望透過「國際早餐日」，鼓勵消費者重視吃早餐的重要性。在全球麥當勞串聯之下，成功打響一個另類的國際節日。不過麥當勞近幾年早已停辦國際早餐日送漢堡的活動，反而成為其他連鎖速食店、早餐業者、超商通路的促銷名目。

為何麥當勞近年不再舉辦「國際早餐日」，台灣麥當勞回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，門市持續推出多元且「不限一日」的活動，像是2022虎年開春優惠中，就有單點豬肉滿福堡加蛋，多5元可喝38元冷熱飲的好康，吸引民眾享受早餐時光。

除了318國際早餐日，接下來就是321國際森林日，以及出門在外凡事小心的4月1日愚人節，還有4月2日國際兒童圖書日、4月7日世界衛生日，以及4月14日黑色情人節，業者們肯定不會放過這些節日行銷，消費者又能撿一波好康。

318國際早餐日！限時5天　超商咖啡半價、奶茶第2杯18元

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