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318國際早餐日！限時5天　超商咖啡半價、奶茶第2杯18元

▲響應318國際早餐日，4大超商都推出早餐優惠。7-11美式、純奶茶任選第2杯18元，OK超商消費就能半價加購現煮咖啡。（圖／業者提供）
▲響應318國際早餐日，4大超商都推出早餐優惠。7-11美式、純奶茶任選第2杯18元，OK超商消費就能半價加購現煮咖啡。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-18 00:12:332022-03-18 00:45:23

忙碌的早晨趕著上班上課，早餐外食人口特別多。響應3月18日「國際早餐日」，超商業者接連發動早餐優惠搶客，早餐去哪買最省、怎麼吃最划算？《NOWnews今日新聞》整理4大超商早餐懶人包，7-11現萃茶純奶茶第二杯18元、全家麵包全品項第二件6折、OK超商加購現煮咖啡半價、萊爾富推出「厭世甜點店」聯名麵包。

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■7-ELEVEN：美式、純奶茶第2杯18元
即日起至3月22日限時5天，CITY CAFÉ大杯濃萃美式（50元）、CITY TEA現萃茶特大杯經典純奶茶（50元）任選第2杯18元；「原賞三明治」系列搭配指定豆漿現折18元，再加送OPEN POINT 10點（限量10萬名）。

App「行動隨時取」推出CITY CAFE特大杯美式／拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶，同品項買4送2、可冰熱互換，兌領期限至6月30日。

▲早餐外食人口突破千萬，7-ELEVEN針對「318國際早餐日」，即日起至3月22日推出一系列早餐優惠。（圖／業者提供）
▲早餐外食人口突破千萬，7-ELEVEN針對「318國際早餐日」，即日起至3月22日推出一系列早餐優惠。（圖／業者提供）
■全家：麵包第2件6折
除了49元、59元餐餐超值配，迎接國際早餐日，3月22日前麵包全品項第二件6折，業者分享以下兩大搭配法。

  • 輕享餐49元：私品茶仙女紅茶＋指定夾心匠土司／極鬆餅／滿餡麵包。
  • 活力餐59元：Let’s Café經典美式＋指定大飯糰／烤飯糰／手卷／漢堡／三明治。

■OK超商：半價加購現煮咖啡
即日起至4月6日前，指定商品搭配指定飲料享49元、59元組合價。以「49元經濟早餐」組合來算，若是選蜜汁雞丁三角飯糰（33元），搭配OK Café中杯熱牛奶（45元），原價共78元、組合價49元，最多省下29元。此外，3月18日至4月15日消費任一商品，可半價加購大杯莊園級美式（45元）、大杯莊園級拿鐵（55元）。

■萊爾富：買咖啡送麵包
看好近年網紅經濟崛起，萊爾富和網紅「厭世甜點店」合作，推出3款聯名麵包新品，包含提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕，售價皆是35元。即日起至4月5日前，買Hi Café特大杯冰美式咖啡，免費品嘗「厭世甜點店」系列麵包1款，並加送可愛動物湯匙，送完為止。

▲萊爾富推3款「厭世甜點店」聯名麵包，4月5日前買特大杯冰美式免費品嘗指定麵包，加送可愛動物湯匙。（圖／業者提供）
▲萊爾富推3款「厭世甜點店」聯名麵包，4月5日前買特大杯冰美式免費品嘗指定麵包，加送可愛動物湯匙。（圖／業者提供）

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