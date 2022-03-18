318國際早餐日！限時5天　超商咖啡半價、奶茶第2杯18元

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即日起至3月22日限時5天，CITY CAFÉ大杯濃萃美式（50元）、CITY TEA現萃茶特大杯經典純奶茶（50元）任選第2杯18元；「原賞三明治」系列搭配指定豆漿現折18元，再加送OPEN POINT 10點（限量10萬名）。
App「行動隨時取」推出CITY CAFE特大杯美式／拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶，同品項買4送2、可冰熱互換，兌領期限至6月30日。
■全家：麵包第2件6折
除了49元、59元餐餐超值配，迎接國際早餐日，3月22日前麵包全品項第二件6折，業者分享以下兩大搭配法。
- 輕享餐49元：私品茶仙女紅茶＋指定夾心匠土司／極鬆餅／滿餡麵包。
- 活力餐59元：Let’s Café經典美式＋指定大飯糰／烤飯糰／手卷／漢堡／三明治。
■OK超商：半價加購現煮咖啡
即日起至4月6日前，指定商品搭配指定飲料享49元、59元組合價。以「49元經濟早餐」組合來算，若是選蜜汁雞丁三角飯糰（33元），搭配OK Café中杯熱牛奶（45元），原價共78元、組合價49元，最多省下29元。此外，3月18日至4月15日消費任一商品，可半價加購大杯莊園級美式（45元）、大杯莊園級拿鐵（55元）。
■萊爾富：買咖啡送麵包
看好近年網紅經濟崛起，萊爾富和網紅「厭世甜點店」合作，推出3款聯名麵包新品，包含提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕，售價皆是35元。即日起至4月5日前，買Hi Café特大杯冰美式咖啡，免費品嘗「厭世甜點店」系列麵包1款，並加送可愛動物湯匙，送完為止。