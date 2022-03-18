沒錢還敢叫外送？她「暗黑目的」被揭穿 網驚：竟有這招
近年外送平台興起，民眾只要動動手指就能選取想吃的餐點，結帳時只要用信用卡，或是貨到付款等都能快速解決，不過有外送員就分享，某次接單後，客人竟用訊息表示自己沒錢付費，甚至要求他留下電話，許多同行看完紛紛揪出對方的「暗黑目的」。
一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提到，某天中午接到一份訂單，客人點的餐為「養樂多綠」，加上運費等，總金額為148元，不過正當他要將餐點送往定位時，對方竟透過平台私訊表示，「我下個月會領錢還你，留個電話，我10號領錢，但肚子餓又沒錢可付」。
原PO看完訊息後相當傻眼，並回覆「這樣不好吧，大姐，真的沒有錢還是不要點外送」，隨後便向平台反映，平台最後也將該筆訂單取消，事後原PO也無奈的表示「第一次遇到這種…我不是慈善機構啦」。
貼文曝光後，不少外送員都看穿對方伎倆，紛紛留言「這肯定是要騙吃」、「拿到餐就不會再理你了」、「之前遇過這種，要小心，實收就對了」、「我遇過更扯的，下單點八方雲集ok，但對話框順便加點炒手，且說都沒錢付，要我明天再找她收」；此外，也有人表示「肚子餓喝多多綠，唬爛啦」、「騙吃還可以用這招喔，真的是奇葩」、「肚子餓還叫飲料，都想要人家請，怎麼不叫便當」。（編輯：張志浩）