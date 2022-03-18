《華燈3》即將上線！視網膜哭喊「停班停課」 全場嗨翻
眾所矚目的台劇《華燈初上》，今（18）日下午3點將在Netflix上線第三季，不過許多人因為上班、上課等各種因素無法第一時間跟上影集開播，因此大家都會用盡各種方式預防被「暴雷」，而知名網紅、YouTuber視網膜（陳子見）更開玩笑表示，「應該停班停課」。
視網膜今日中午在個人臉書粉專發文寫道「因為《華燈初上》第三季要上線，人人心浮氣躁、效率大幅降低，所以，今天下午3點後應該停班停課」，他也透露，自己今天晚上，就要抱著愛犬「柚子」來熬夜追劇了。
貼文曝光後，短短2小時已有1.4萬人按讚，網友紛紛留言「早就已經請假囉」、「明天已畫休，今天午夜一下班後就回家開始追，明天沒追完我就不出門了」、「倒數了，好緊張」、「還沒追完以前相關貼文一律滑掉」、「贊成停班停課，今天上班整個不專心」、「難怪公司今天人特別少」、「如果昨天晚上就上，今天就會看到很多臨時假單，比起來，早退比較好」，而視網膜也在留言區補充「這恐慌程度說不定連垃圾車的廣播都會爆雷」。
此外，昨（17）日Netflix也傳出將針對非同住者共用帳號額外收費，讓許多揪團分攤月租費的用戶心頭一驚，不過目前僅有在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區測試，尚未推及到其他地區，台灣使用者暫時不受影響，仍可安心追劇。（編輯：張志浩）