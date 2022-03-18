7-11藏「童年夜市美食」！她不期待一嚐卻驚呆：超涮嘴
台灣超商密度極高，許多人都習慣在裡頭購買日常點心，於是店家也推陳出新，不停推出嶄新的口味及商品，就有網友在7-11中發現一項通常只在夜市會看到的童年美食「糖葫蘆」，這讓她相當驚奇，一看到便立刻入手兩根。
原PO於臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，表示去年便在公司附近7-11的生鮮微波食品區，看到通常只存在於夜市的糖葫蘆，一開始她對這個品項的口感不甚期待，認為這是超商食物，一定沒有夜市的道地、好吃，不料入口後驚為天人，認為「口感跟夜市賣的不太一樣，但個人很喜歡」，因為該品項被定為限店發售，今年於超商看到後，她又立刻手刀購入兩根，開心道「又買到了～～開心！沒想到現在還有」。
許多人被原PO的貼文給燒到，紛紛嗨喊「想吃吃看」、「超酷」、「這個好吃嗎~」，也有內行網友表示，該品項現在不在限店販售，可在多家超商中購買「是又重新再配，之前是限店，現在是更多店都有！」。
不過有吃過的網友則認為7-11糖葫蘆的口味稍甜，想購買的民眾可依自身口味再斟酌「太甜了」、「是好吃的。但太甜了」，原PO也認為今年的版本跟過去的稍加不同「恩...我吃了新買的了，我必須說，去年我買到的好吃很多，味道有點變了」。 （編輯：李惠婷）