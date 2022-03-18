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創業生活更自由？眾提「殘酷實例」酸翻：不如跑外送

▲創業後生活會比上班族更自由？眾人提殘酷實例酸翻：「要自由不如跑外送」。（示意圖／photoAC）
▲創業後生活會比上班族更自由？眾人提殘酷實例酸翻：「要自由不如跑外送」。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 15:42:30

許多人都過著朝九晚五的上班族生活，總有一絲想掙脫打卡制生活的想法，可又苦無選擇，就有網友在經歷過上班族的生活後，認為自己創業開店的日子會比較快樂，若跟老婆一起打拼，更是一樁美事，可是這樣的想法立刻被許多網友打臉，認為創業並不會比較輕鬆，更直言「固定上下班才是真自由」。

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原PO於PTT發文，他認為過著時間被綁住的上下班生活，不如自己創業開店會比較愜意自由，若能與老婆一起打拼、賺錢，那樣的生活似乎更理想，於是詢問「自己創業會不會比較自由？」

命運好好玩創業夥伴（示意圖／Shutterstock）
原PO詢問創業生活是否比上班族生活更自由。（示意圖／Shutterstock）
眾人見文立刻反駁「開店你的生活被綁住哪來自由」、「除了少數行業可以將多數工作交給員工自己監督就好，但多數是校長兼撞鐘的通常更累」、「表面上自由，實際上第一個到&最後一個走」、「創業還想輕鬆自由，勸你不要」、「固定上下班才是真自由，創業後24小時都在忙，連休息時間都沒」。 

有人認為若要創業，必須先釐清自己創業的初衷，是否對該行業具有不可磨滅的熱情「有熱情幫市場解決問題or提供更優服務再去創業。啥都沒有只是覺得創業自由那真的就別亂來了。想自由去送foodpanda」，更有人提出鄰居的慘痛經歷「我家附近開了一家飲料店，做了半年沒什麼生意，已經快收起來了，打聽之下賠了快300萬，還好是他母親的錢」。 （編輯：李惠婷） 

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