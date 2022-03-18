12星座「週末運勢」曝！這位財運最旺　但要當心健康問題

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這個週末你的人際運勢相當不錯，向來獨來獨往的你，也學習著去依賴身邊的朋友，懂得適時的示弱，而不是一個人逞強。你的轉變會讓身邊的朋友與你更親近，因為只有在值得信任的人面前，我們才會釋出最軟弱的一面，他們覺得自己受你信賴，是一件很驕傲的事。
金牛座
這個週末你的桃花運勢大開，特別是之前為情為愛受過傷的人，你能遇見一個，注重細節的對象，你的一個眼神、一個動作，對方就能知道你下一步想做什麼，這種心靈相通的感覺讓你很有安全感，也讓你能再度敞開心房，在一次相信愛情。身邊有伴的人，請多製造浪漫，為這段感情增溫。
雙子座
這個週末是適合放鬆身心靈，什麼都不要想得平靜時刻，前些日子受到大環境的影響，你的工作備受阻礙，而你也被工作中突如其來的壓力壓得喘不過氣來。此時請不要灰心、氣餒，越是在時運不齊，遇到挫折時，你更要用平常心去面對，為自己加油打氣，這一波難關很快就會過去的。
巨蟹座
這個週末你會陷入一陣忙碌之中，來自環境、景氣和新時代的變化，你的工作發展有壓力也有危機。如果不與時俱進，等來的就是被社會淘汰，所以你利用很多自己的私人時間去做更多的學習，增強自己的實力，更加能得到公司的認可。
獅子座
這個週末可以思考一下自己對未來的規劃，近期你的工作運、事業運、考試運、都是非常好的，如果對自己的人生有藍圖，那麼就好好規劃進度表，一步一腳印地去實踐，全力以赴地度過每一天，不要辜負這些好機會。自己的人生與夢想，掌握在你自己的手中。
處女座
這個週末你要多多感受自己的身體變化，從春天一開始，你自己應該有感覺好像常常睡不好，早早上床卻翻來覆去睡不著，或是明明平常都正常飲食，沒有大魚大肉，卻便秘、腸胃不適。有這些症狀請盡快去尋求醫師協助，以避免病情加重，影響到生活甚至工作。
天秤座
這個週末金星與火星持續加溫 ，讓你的感情狀態進入幸福時刻，只要與另一半出現在聚會上，大家看你們的眼光充滿羨慕嫉妒，同時也是充滿祝福的。趁著最近天氣好，適合與另一半出外郊遊、到海邊踩踩沙子都會讓你心情大好。
天蠍座
這個週末處女滿月的能量持續，讓你的最近的戀愛運和家庭運都非常好，是適合與家人、情人相聚的大好時刻，無論是與家人在家吃個家常便飯、或是與情人在餐廳用餐，氣氛都是非常溫馨甜蜜的。或者是，將情人介紹給家人好好認識一下，對你們的戀情也會大有幫助。
射手座
這個週末還是有許多星星聚集在你的家庭宮位，你最近的生活重心是放在家人、家庭和父母與子女身上，出們在外的時候，你的心思總是掛念著家裡的人，就連購物時買的一些商品都不是為了自己使用，更多的是，為了滿足家人的需要。
魔羯座
這個週末金火依然停留在你的財帛宮位，你生活都在忙碌中度過，忙著賺錢、忙著花錢，真的感到疲累無法負荷的時候，不妨計劃一個奢華的旅遊吧！入住高級酒店、做個療癒身心的SPA療程、享用美食。這樣享受生活的方式，才可以幫助你紓壓，也可以同時獲得成就感。
水瓶座
這個週末處女滿月的能量還在發酵，如果你已經忙碌了好一陣子，很久沒有注意健康問題，也沒有定期回診的話，記得安排個健康檢查。最近有一波財運，是你努力工作得到的結果，同時，這個結果有意味著你可以向老闆爭取加薪的時候。
雙魚座
這個週末仍然有許多星體在你的家中，所有你愛的人都在你身邊，所以你過得相當幸福快樂，戶外野餐、品嘗甜食與紅酒，都讓你讓你把煩惱拋到腦後，就連做白日夢都覺得幸福。滿月能量也為你的婚戀關係助力，單身的你，把握讓感情升溫的機會；有伴的你，趁著春分之前將彼此定下來，日後生活會幸福美滿。（編輯：郭佩蓉）
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