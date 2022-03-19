失眠睡不著？靠五招科技助眠術：「節拍40」根本催眠神作

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在 iOS 15中登場的「專注模式」，讓用戶能因應專注度所需，自訂通知與來電，而「睡眠專注模式」會過濾掉通知和電話，並向其他人送出示意用戶現在已開啟勿擾，只有被允許者的重要來電與通知推送可以直達用戶，其他推送都會在關閉「睡眠專注模式」時顯示。如透過 iPhone 閱讀或聽音樂有助入眠，「睡眠專注模式」內可自訂前往該 app 的捷徑。
2、「夜覽」模式
另外用戶透過啟動「夜覽模式」，容許 iPhone 根據時鐘與地理位置，在日落時自動將顯示器顏色轉換成偏暖色調，減低藍光對眼睛刺激，有助入睡。
3、節拍40，寧神夢音 《Sleep》
以創作助眠音樂為志業的傳奇作曲家Max Richter，在睡眠神經學專家David Eagleman協力下創作，2015年推出的了催眠神作《Sleep》。收錄 30 首變奏曲的《Sleep》，總時長達8.5小時，看似誇張但剛好是良好睡眠標準；每分鐘40拍的慢節奏下，穿插多變樂音質感，比一般的White Noise音樂更具主題，有效引導聽眾入睡，這套錄音於2022年以空間音訊重新製作。
4、Apple Music 舒眠歌單
Apple Music 上有專為紓壓、放鬆和入眠編製的舒眠歌單，自 2019 年疫情開始下播放次數節節上升 ，可以將Apple Music加入睡前放鬆的捷徑，在預計入睡的前半小時開始播放舒眠歌單，幫助身體和心理進入準備入睡的和緩狀態。
5、Apple Watch 睡眠追蹤
Apple Watch 的「睡眠」 app 可幫助⽤戶每晚追蹤自己的睡眠狀態，Apple Watch 運⽤內建的加速感應器，偵測呼吸等細微活動，綜合分辨入睡和甦醒狀態；每天早上，⽤戶即可於 Apple Watch 或 iPhone 的「健康」app 查看睡眠分析圖，並了解自己過去⼀星期的睡眠狀況及其他健康數據。