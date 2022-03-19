什麼東西都沒漲價？麥香奶茶超佛只排第二 冠軍笑不出來
繼去年泡麵宣布第一槍漲價之後，後續包括各大連鎖餐飲業、衛生紙等民生用品都陸續跟進調漲，讓民眾苦不堪言，不過仍舊有部分企業以及產品堅持凍漲，成為不少人的生活小確幸。近日，就有網友討論「近年來還有什麼東西都沒有漲價的？」沒想到冠軍讓人笑不出來，引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「最近物價真的漲得好兇，夜市10元的串烤都變成15元起跳；7-11的茶葉蛋從每顆10元漲到18元；IKEA早餐的薯餅從10元漲到15元；甚至連鎖的冰品店隨便吃一吃就快要400元，連我家巷口的麵店也偷偷調漲，最近這幾年到底有什麼沒有漲啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「麥香奶茶，一樣10元」、「10元麥香，幾十年不漲」、「7-11茶葉蛋有些門市直接不賣10元的....只賣18元的超傻眼」、「麥香無誤，雞排35的時候10塊，雞排70的時候還是10塊」、「7-11茶葉蛋其實沒有漲價，只是有些門市不賣一般的」、「麥香奶茶真的厲害，持續凍漲」。
不過，除了麥香奶茶以外，最多網友認為沒漲價的是「薪水」，「薪水就是沒漲過啊^_^」、「薪水已凍漲二十年了」、「也只有薪水了」、「薪水真的好幾年沒漲了，一直漲基本工資根本沒屁用...大家都超過基本工資了好嗎」、「薪資沒漲真的笑不出來」、「漲基本工資沒用啦，變相減薪」、「薪水啊，還用說嗎？」（編輯：張嘉哲）