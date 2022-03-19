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TikTok為啥紅遍全球？PTT點「不敗關鍵」：連YT都致敬

▲有PTT網友好奇，TikTok為啥可以紅遍全球？不少專業網友點出「速食化」的問題。（示意圖／Pixabay）
▲有PTT網友好奇，TikTok為啥可以紅遍全球？不少專業網友點出「速食化」的問題。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-19 10:36:24

現今社群媒體平台盛行，更為人們生活不可或缺的一部分。日前，彰化一名國小教師就形容，目前教的國小六年級班級像被Tiktok集體洗腦，引起社會關注。對此，就有PTT網友好奇發問，為啥Tiktok會這麼紅呢？立刻掀起討論。

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網路論壇PTT，一名網友PO文表示，「最近幾年超紅的TikTok，一堆人沒事就在滑滑滑，不管在哪個國家好像都很紅，有沒有為什麼TikTok會這麼紅的八卦？」。

網友紛紛留言，「超討厭看那個的」、「抖音ㄧ響…」、「一堆人說討厭抖音，結果FB跟YT上都是抖音盜過來的」、「連外勞都在玩」、「10年前臉書發達時長輩也這樣說，自己老了」、「全球都在用，跟不上時代是自己問題」、「紅到水管（YT）弄個short出來致敬惹」。

▲有國小老師點出抖音對孩子們可怕現象，引發PTT熱議，認為家長才是大問題。（示意圖／Pixabay）
▲有網友點出「速食化」的盛行下，Tiktok才會受到現代年輕人喜愛。（示意圖／取自Pixabay）
其中，不少網友點出「速食化」，「當你看到每個YouTuber為了Content（內容）想得要死要活，就可以知道為什麼Tiktok會紅，它內建很多已經set好的配樂、背景、效果，然後短短十幾秒就可以拍攝上傳，比YT快速多了，現在的年輕人要的是速食」、「就速食化啊，玩遊戲都玩速食免洗手遊，連影片都看不超過1分鐘的速食影片，就是這樣抖音才會紅」。

另一位網友也表示，還有「演算法」，「TikTok ( 不是抖音）在歐美很紅啊，聽說它推薦的影片的演算法很厲害，簡單說，阿共比較無法影響TikTok （在美國的公司）播放的內容，如果你只看中文的，那當然TikTok會推薦一堆中國人拍的影片」。

事實上，「抖音」由中國字節跳動公司於2016年開發，以短影片的社交方式為主，僅在中國營運，隔年才推出姊妹版本「TikTok」並在海外發行，只能在非中國地區下載，目前已在全球下載量已突破20億次，兩者為不同產品，不過，因影片尺度太過寬鬆，進而引發許多爭議性問題。（編輯：詹鎰睿）

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