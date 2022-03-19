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雷／《華燈3》結局遭轟！林心如曾喊「1句」　劇迷超尷尬

▲以80年代條通酒店文化為背景，製造出懸疑殺人劇的《華燈初上》，第三季終於在18日播出大結局。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲以80年代條通酒店文化為背景，製造出懸疑殺人劇的《華燈初上》，第三季終於在18日播出大結局。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-19 10:37:322022-03-19 12:09:52

以80年代條通酒店文化為背景，製造出懸疑殺人劇的《華燈初上》，在去年播出第一季與第二季之後，引發劇迷熱烈討論，等了許久，《華燈初上》第三季終於在18日正式上線，吸引不少劇迷馬上搶看，一睹這個躲藏兩個半月的兇手到底是誰，沒想到其結局卻意外引發不少人不滿，直呼「真的沒必要拍到第三季.....兩季就能結束的東西」，甚至連製作人兼女主角的林心如，其在上映前曾喊出「兇手會讓劇迷很意外」，也變成史上最尷尬。

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------------------------------------以下有雷------------------------------------------

第三季開演後，當花子（劉品言飾）知道蘇媽媽（楊謹華飾）要從好友羅雨儂（林心如飾）身邊搶走親生兒子子維（劉敬飾）時，要去酒店找羅雨儂理論，結果意外撞見蘇慶儀和江瀚（鳳小岳飾）激吻，花子開口指責蘇慶儀不該這麼做，但反而被蘇慶儀諷刺「難道妳以為只有妳可以當羅雨儂的好朋友？別往自己臉上貼金，她之所以幫妳救妳，是因為妳的存在滿足羅雨儂自以為可以幫助別人的病，說穿了妳根本就是一條狗」。

這讓花子想起當年前男友曾經對他說過「你就是我養的一條狗」，讓她憤而刺殺前男友一句話，雖然前男友並未死亡，但花子也因為殺人未遂而坐牢，沒想到蘇慶儀也對她說出同樣的話，讓花子一時按耐不住將煙灰缸砸向蘇慶儀導致死亡，隨後警察曖昧對象阿達（章廣辰飾）幫忙隱瞞協助處理屍體。

▲華燈初上。（網飛提供）
▲華燈初上第三季上線，揭露兇手就是花子以及阿達。（圖/Netflix、百聿數碼提供）
不過尷尬的是，在第二季結尾的最後一幕，即是江瀚（鳳小岳飾）要拿著蘇慶儀命案關鍵證據要去找羅雨儂時，卻被一台車撞，最後畫面停在阿達眼神上，如果有細看第一季以及第二季的劇迷，搭配江瀚放出的錄音內容以及第二季最後一個畫面，就能輕鬆推測出兇手是「花子」以及「阿達」，當時第二季播畢之後，就有許多人早已猜到。

而第三季上線之後，就有不少網友在「Dcard」討論「有人跟我一樣覺得根本不用拍第三季嗎＝＝兩季就能結束的東西」、「林心如前幾天還說兇手意想不到.....看到最後我只能說尷尬了，兇手這麼好猜」、「看完只有滿滿尷尬，雷聲大雨點小」、「超級爛尾，第三季超拖，可以兩季結束的東西，硬是拖3季」、「幸好不是只有我看完超傻眼，一堆人的結局都沒有交代是看心酸的喔」、「兇手真的完全不值得等兩個半月」、「第二季最後一集就知道兇手了超無聊，還以為會來個反轉，三季看完好空虛」、「兇手真的超爛，根本沒有意想不到，第二季就知道是誰了....」。（編輯：張嘉哲）

▲林心如呼籲影迷看完《華燈初上3》不要爆雷。（圖／記者林調遜攝，2022.03.15）
▲林心如日前在記者會上表示「兇手會讓劇迷感到意外」，結果多數人看完後傻眼表示，第二季就已經猜到。（圖／記者林調遜攝，2022.03.15）

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