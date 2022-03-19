牙膏、漱口水為化粧品　未依規標示最高罰100萬

一般牙膏及漱口水自去年

7

月

1

日起已納入化粧品管理，其產品標示、登錄、使用成分及製造場所等事項，均須符合化粧品衛生安全管理法相關規定。台中市食品藥物安全處自去年起，共稽查

587

家化粧品販售業者、

1181

件化粧品，共查獲

22

件未符規定的一般牙膏及漱口水產品，食安處提醒，違反標示規定最高可罰

100

萬元。

食安處說，查獲

22

件未符規定的一般牙膏及漱口水產品，違規項目以「標示事項不全」占多數，其中外縣市業者有

15

件

(

一般牙膏

12

件、漱口水

3

件

)

，均已函移轄管衛生局辦理；台中市有

7

件違規

(

一般牙膏

4

件、漱口水

3

件

)

，其中

4

件正辦理中，其餘

3

件違規產品皆已依違反「化粧品衛生安全管理法」規定，處

1

萬元以上

100

萬元以下罰鍰。

食安處表示，一般牙膏及漱口水業者應注意五大重點，一為製造場所，應須符合化粧品製造工廠設廠標準，並完成工廠登記；二是產品品質，須符合化粧品禁限用成分及微生物容許量標準；三是中文標示，全成分應按含量多寡排序，字體大小規格及標示事項也應符合新制標示，可參考「化粧品衛生安全管理法」第

7

條及「化粧品外包裝、容器、標籤或仿單」標示規定；四是產品登錄，包含供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用是類產品前，應於「化粧品產品登錄平台系統」完成產品登錄。最後五，要注意廣告宣稱中產品添加的氟化物，其氟總量不得超過

1,500ppm

，主要功能是清潔口腔、降低口腔異味，不可宣稱治療牙周病等醫療效能。

食安處提醒，民眾選購時應多加注意產品標示，並搭配正確刷牙習慣且避免吞食。若有嚴重口腔問題，應及早就醫治療或諮詢專業人員，才不會延誤治療的黃金時間。使用後如出現任何不適或非預期反應時，應立即停用並儘速就醫診治，並向食品藥物管理署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報。