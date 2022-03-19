夫妻搶BTS票只得1！老公不留情「獨自前往」：就我搶到啊
南韓男子團體BTS（防彈少年團）魅力席捲全球，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，使得他們在暌違兩年半後才再次舉行首爾線下演唱會，已於3月10、12及13日順利舉行，粉絲們瘋狂響應，演唱會更是一票難求，就有MBC的記者在演場會當天採訪到一名獨身男子，詢問後才得知，他竟是丟下妻子一人來參加演唱會！
BTS於首爾綜合運動場舉辦了三場線下演唱會，睽違兩年半的見面，粉絲們無不積極搶票，實在一票難求。而該日當地的MBC記者來到現場採訪，看到一位眼鏡男子獨身行動，訪問後才得知，這名男粉絲當初是與妻子一同搶票，可最後竟只有他自己成功買到，記者聽到後忍著笑意詢問：「那她今天沒有來嗎？沒有把票讓給她？」，該男則堅定回答：「這是HYBE（BTS經紀公司）政策的問題，不是我的問題啊」。
韓國網友見此採訪都禁不住爆笑，回覆「這個人接受採訪時我就在旁邊，當時就直接仰著頭朝天空笑出來」、「說的一點都沒錯哈哈」、「他的眼睛在笑」、「即使是情侶關係，我也要選防彈」、「在粉絲的立場上，真的覺得即便一個人去也好，至少能聽聽現場的狀況... 絕對不會說『我去不了所以你也不許去』這種話」。
眾人相當贊同男子的做法，並說明在HYBE的政策下，搶票、入場都需檢查身分證，確實也沒有轉讓的可能「因為要認證是本人才能入場，確實是HYBE太壞了呢」、「這是HYBE的政策，確實不能轉讓」。 （編輯：李惠婷）