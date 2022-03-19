好市多加油超便宜？「聰明賺錢法」抖出 官方說實話認了
近日因為受到俄烏戰爭的影響，連帶影響到國際油價，中油14日起，汽柴油價格各調漲新台幣0.3元，其中發油量最大的95無鉛汽油漲破33元大關，創下新高，讓不少民眾苦不堪言。而近日，就有外媒報導，美國人為了節省油錢，不少人都搶辦好市多會員，為的就是要去加油站加油省錢，初估下來，一年加油約可以省下430元美金（約台幣1.2萬）。對此，就有網友好奇提問「好市多加油這麼便宜是要賺什麼？」引發熱烈討論。
原PO在PTT貼文指出「為什麼好市多加油這麼便宜啊？提供比中油、台塑加油站每公升便宜好幾元的價格，請問這樣是有賺錢嗎？如果還有賺錢，那其他間不就賺超多的嗎？如果只是打平甚至是虧本，那是開心酸的嗎？有沒有人知道好市多油價的秘密啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「開健康的沒錯啊，我看那油價根本是成本價」、「好市多虧又沒差，主要是會員費收的多就好」、「在加盟中油加油站工作過，那個價錢真的就是成本價」、「以前加油站待過，好市多加油站的油價真的就是成本價」、「它就是要吸引你辦會員卡，賺你會費阿」、「應該是要你辦會員吧，就不要虧就好，這樣無形可以吸到一些會員，其實蠻聰明的」。
而以現在油價來看，好市多95無鉛汽油一公升30.4元，而中油現在95無鉛汽油則是33.1元，兩者確實相差近3元，但根據外媒報導，好市多財務長蓋蘭蒂（Richard Galanti）接受訪問提到，當有1百名顧客進入好市多加油，至少有一半的人會進入店內購物，連帶也提升了買氣，這是其他零售業對手缺少的優勢。而目前在台灣，好市多加油站僅有中壢以及台中有加油站，第三座新北仍在籌備中，想必未來加油、購物兩者兼併這將會是好市多經營趨勢。（編輯：張嘉哲）