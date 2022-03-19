迷客夏「飲料秘密」被挖出！眾讚變好喝 店員全鬆一口氣
一天一杯手搖飲是許多人不可或缺的日常，且國內飲料店選擇也越來越多元，其中「迷客夏」就是不少人的最愛，不過近日有民眾到迷客夏購物時，意外發現飲料竟然是用「機器搖的」，他喝完甚至覺得和原本口感有一段落差，貼文引發熱議。
原PO在Dcard以「當手搖不再手搖」為題發文，提到自己某天剛好看到迷客夏，因此特地為了很久沒喝的「青檸香茶」停車，不過當她興高采烈的點完餐後，他才驚覺店員在製作這款飲料時，竟然不是手動去搖，而是用一旁的機器。
原PO也表示，買來喝完後，真的覺得「味道沒以前那麼香」，且值得注意的是，該款飲料最初就是主打「店員親手搖200下」而殺出，成為熱門商品，原PO也好奇詢問「是只有我喝起來感覺不同，還是真的機器搖的有差」？
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「機器真的比較好喝，我覺得是你的感受問題」、「人工手搖每個人的力度不同，有的店員會搖到沒力、厭世」、「機器搖比店員自己搖好喝～至少扎實搖三分鐘」、「味道不香應該是原物料的問題吧」、「太久沒買竟然不知道現在已經換機器搖了」、「每次去都想點但怕被店員白眼」、「可以放心點了」。
此外，也有迷客夏員工留言淚訴「搖那個手超痠，又不會因為搖很多杯有搖搖獎金，我搖到都要往生，客人還嫌我們做的慢，超討厭客人點那個」、「跟店員削檸檬皮的功力也有關係吧，我們店的有人可以削得很深，有人就只削淺層，感覺就不會有什麼檸檬皮的香味，當然你點的甜度跟搖的時間也都有關係」。（編輯：張志浩）