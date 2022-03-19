全聯「隱藏服務」躲2年被抖出！婆媽愣住：不愧超市一哥
全聯因為其營業時間相較於傳統市場較長，加上時不時推出優惠，成為不少婆媽買菜的首選聖地，除了近幾年開始販售咖啡、推出現烤麵包以外，其還有一些隱藏服務連熟客都不見得知道。近日，就有網友分享去逛全聯時，結果意外發現全聯開始販售便當，讓他好奇直接買了一個，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「在輔大校門口旁邊的全聯買的便當，口味還算可以，很適合我這種忙碌的主婦，為啥民間的全聯都沒有賣啊......」只見貼出的照片，一個便當售價89元，有肉有菜，除此之外還有販售壽司，全聯默默進軍熟食市場，讓人感到新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「全聯哪有賣便當？我怎沒看過」、「我家這邊的全聯沒賣啊？.....」、「好好喔…. 鄉下全聯只有基本配備」、「為什麼別人的全聯還能比較好啊」、「不愧是超市一哥....連便當都要賣起來了＝＝」、「目前沒逛到任何一間有賣啊」；不過也有內行人出面解答「旗艦店都有賣喔」、「這是旗艦店才有賣的，輔大校門口那間是旗艦店」、「旗艦店就有賣，家裡附近旗艦店的話很幸運喔」。
事實上，全聯早在2020年時，就開始在全聯「旗艦店門市」開始販售熟食，由於旗艦店門市相對一般全聯來說稀少很多，因此多數人逛到的全聯中，並沒有販售便當、熟食等等，不少婆媽才會對於網友發出的便當感到新奇，不僅如此，旗艦店還有販售炸物、烤物等等，全力搶攻熟食市場，下次若是想要朝聖的民眾，可就不要再跑錯店家囉！（編輯：張嘉哲）