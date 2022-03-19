夜市「神級美食」漲超兇！老饕吃一口秒落淚：CP值跌太多
夜市是台灣獨特且享譽國際的文化之一，其內各式吃、喝、玩、樂的攤商應有盡有，成為不少人放鬆、聚會的熱門聖地，不過近日物價攀升，許多美食價格上漲也讓民眾狂喊吃不消，近日就有網友分享，有一款小時候超愛吃的「神物」漲幅驚人，引發熱議。
一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，最近去逛夜市時，心血來潮買了小時候很愛吃的「雞蛋冰」，結帳時赫然發現，現在一顆雞蛋冰已經要價15元，讓他不禁感嘆「雞蛋冰小時候的回憶，從5塊漲到15塊，懷念小時候的味道，回不去了」。
此外，另一名網友也在PTT發文表示，他到南部某景點遊玩時，小孩吵著要吃雞蛋冰，選了2個口味後，向老闆一問，2顆竟然就要90元；而另一個景點雖然沒那麼誇張，但也是1顆30、2顆50的價位，讓他驚呼「是我太久沒買雞蛋冰了嗎？小孩拿在手上了也不好意思退貨」。
2則貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「以前買最貴一顆是8塊」、「真的現在吃的味道跟小時候的味道也不一樣了」、「現在15塊買得到算幸運了」、「40幾年前才1～2塊」、「這價錢太誇張，我覺得最多20， 雞蛋冰都嘛一口大小」、「90太扯，是被騙吧」、「這幾年東西越來愈扯了」、「這價格一口吃完就哭了」。
此外，也有網友特地回文表示，「一顆45真的貴到爆，現在都工廠批發做好的，一個不會貴到哪去，有的甚至不好吃，雞蛋口味淡的跟水一樣，跟小時候吃到用鐵殼自製的根本天差地遠」。（編輯：張志浩）