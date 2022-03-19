六福村為何能活40年？「神級優勢」沒對手：靠它不賺都難
台灣遊樂園口號「三六九」肯定是不少人的兒時記憶，雲林的劍湖山、新竹的六福村以及南投的九族文化村，一直以來都是家庭旅遊勝地，而談到六福村，今年邁入開幕第43年，每次逢年過節人潮依舊滿滿，大家明明都去過了，為何還想一去再去呢？就有網友分享出遊的經歷，意外掀起六福村的最強優勢。
一名網友在「Dcard」貼文指出「大概從國中就再也沒去六福村了，去年剛好看到有人分享說六福村萬聖節都會有遊行，就決定來重拾一下兒時娛樂，其實我全部都沒有玩只是為了遊行去的，因為我已經不敢玩遊樂設施了，沒小時候大膽，但是真的很好玩啊！推薦大家可以在萬聖節去六福村玩！」
貼文一出，網友紛紛回應「我也去過萬聖節的六福村，人潮完全不輸過年.....」、「六福村萬聖節活動蠻有名的吧，真的蠻好玩」、「我之前萬聖節禮拜六去的，真的很誇張，完全不輸過年人潮，遊樂設施要排隊之外，連廁所、餐廳都要排很久，整天排隊排到起肖，只玩到三項遊樂設施」、「萬聖節的六福村假日真的超扯，人潮超級多」。
而除了萬聖節推出全台樂園絕無僅有的主題月是六福村特色之外，先前在PTT也有網友討論「全台樂園霸主是誰」時，就有網友也提到「六福村真的最強，不敢玩設施還有動物園可以看」、「單純遊樂園應該六福村，因為還有附贈動物園」、「不敢玩設施去六福村也不虧，還有動物園可以看」、「六福村地理位置太好了，北部佔優勢」、「動物園跟遊樂園合一，又在北部，不賺很難吧」。（編輯：張嘉哲）