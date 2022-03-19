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大量肉品蓄積熱能　美福復燃禍首找到了

▲美福倉儲復燃的元兇找到了，由於6樓貨架堆放大批肉品，仍累積一定熱能，可能因風向或其他原因造成復燃。（圖／記者李春台翻攝）
▲美福倉儲復燃的元兇找到了，由於6樓貨架堆放大批肉品，仍累積一定熱能，可能因風向或其他原因造成復燃。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-03-19 16:11:53

延燒多日終於在17日被完全撲滅的美福倉儲大火，卻在昨（18）日傍晚再度復燃。消防局獲報後也立即出動大批人車灌救，並於今（19）日凌晨零時左右撲滅。至於令人好奇地復燃原因，消防局指出，因美福倉儲6樓高約10公尺貨架上仍堆放大批肉品，仍累積一定熱能，可能因風向或其他原因造成復燃，目前現場仍維持人車警戒，已請業者加快清運腳步，避免倉儲再度發生復燃。

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據了解，美福倉儲昨晚7時28分接獲現場留守人員回報，倉儲6樓部分再度復燃，雖無人員受困，為避免再度衍生大火，消防局出動35輛各式消防車輛、83名消防人員到場灌救，火勢於今天凌晨零時20分撲滅，初步確認沒有人員傷亡。


消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，根據研判，前幾天火勢熄滅後，因美福倉儲6樓貨架並未倒塌，高約10公尺貨架仍堆積大批肉品等食物，堆積一定的熱能，因高溫因素，遇有風向改變或輕微擾動就有復燃可能。


簡慈彥說，前天火勢熄滅後，現場仍留有5車、11人警戒，以防隨時可能的復燃，目前仍與美福廠商聯繫，希望業者加快清理作業，只有把剩餘堆積物品清運完畢才不至於復燃，這段時間消防局持續都會有人車在現場警戒，並與配合美福倉儲進行清運作業。


住在美福倉儲附近的居民也抱怨，火警發生後至今都有濃濃肉品燒焦臭味，因為大火因素根本無法返家，窗戶也不敢開，住戶進出都受影響，美房倉儲也沒有與住戶打聲招呼，希望趕快完成清理作業，讓居民能早日返家過正常生活。


消防局表示，火場清理已告一段落，接下來是工廠環境善後作業，業者估計，倉儲大樓內仍有一萬多噸肉品與海鮮等貨品，許多食材因火場高溫破壞，外包裝塑料與食材都黏在一起，不僅無法販賣，更無法當成廚餘回收，只能當廢棄物送焚化爐處理。

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