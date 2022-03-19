《華燈初上3》結局挨轟！網加碼曝「1敗點」：看的很痛苦
備受關注的台劇《華燈初上》，昨（18）日下午3點終於將在Netflix上線第三季，吸引不少劇迷馬上搶看，不過其結局卻意外引發不少人不滿，直呼「真的沒必要拍到第三季」，而除了結局令人不甚滿意外，網友也加碼透露，《華燈3》還有一大敗點。
一名網友在Dcard發文提到，「只有我……覺得，第三季人聲的配音很讓人出戲嗎？講話變得很不自然，有的還太字正腔圓，目前看了第一集，修杰楷釣魚那段直接問號」，原PO也因為有點看不下去，立刻上網發文。
此外，另一名網友也在臉書社團「爆怨公社」發文指出，「華燈初上的配音，只有我覺得人聲的配音很讓人出戲嗎？前2季看完大概記得每個角色音調語氣特色，第三季第一集，一看我就出戲了，整個沒辦法好好融入劇情裡」。
兩則貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「真的！有同感」、「配音有點太尬了」、「原來有配音？」、「我當下還以為是手機壞掉」、「感覺聲音是事後加上去的，有點出戲」、「我也覺得，原來我不孤單」、「配音怪+1，看的有點痛苦」、「葛檢聲音真的超出戲」、「『是』這個字都特別捲舌感，超出戲」。
不過，也有網友持相反意見，認為「聲音都是演員本身的只是因為要配多國語言，才會用配音的」、「還好啊，不影響觀看」、「還是很好看」、「也有很多配音不錯的地方啊」、「剛看完第三季，有配音嗎？我沒感覺」。（編輯：張志浩）