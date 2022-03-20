電費2個月僅70元！ 神人曝「超狂省錢秘招」 網友全跪了
最近氣溫稍稍回暖，但是春天天氣變化多，許多家庭不是冷暖氣交替使用，就是因為下雨狂開除濕機，但是電器頻開電費也會相對激增。不過就有一名網友曬出最近一期的電費帳單，2個月的電費居然只要70元，不少人懷疑是否為空屋，沒想到真實現象讓鄉民們全都跪了！
這名男性網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見照片中顯現的是最近一期的台灣電力公司繳費通知單，令人驚奇的是帳單上顯示應繳總金額僅70元，原PO還寫下：「沒有比較，沒有傷害！」由於應繳總金額實在太少，立刻引來不少網友發問，甚至有人懷疑這「根本是空屋」。
對此原PO也解釋，因為自己獨居住在三合院，每天早出晚歸只有晚上在家，回到家幾乎都在睡覺也不開伙，加上家裡電器不多，只有電燈、小冰箱、冷氣、電扇，冬天不會用到冷氣、電扇，因此才省下不少錢，「不過夏天開冷氣，電費也要繳200元左右」。
網友看了都忍不住表示：「我1個月的電費抵你10幾年，好狠」、「這一定不是大樓」、「我輸了，我們還要繳188元」、「我沒繳過低於1000元的電費」另外也有網友狂虧：「是住山洞吧」、「不怕停電了」、「水電當年接錯電，電費灌到隔壁去了」、「是都點蠟燭過日子嗎」。（編輯：陳珮瑜）